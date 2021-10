Milan (AFP). Fashion Week de Milan: le masculin tout en classe et assurance

. Bottega Veneta: Avec une collection dédiée à la "silhouette", Tomas Maier, le directeur artistique de la vénérable marque vénitienne, qui fête son 50e anniversaire cette année, a créé une ligne "très élancée". D'où de longs manteaux en laine bouillie, des pulls à col haut en cachemire et des pantalons droits, parfois en cuir, parfois dans un mélange de coton et de moleskine, qui tombent jusqu'aux talons. Les modèles portent des écharpes en laine qui touchent presque terre, de fines cravates et de hauts chapeaux. Peu de couleurs, si ce n'est un vert militaire sombre, beaucoup de noir, et du tissu écossais, souvent. "C'est une collection très calme, très sûre d'elle. L'homme sait ce qu'il fait. Il n'y a pas de piège, nulle ostentation", confie Tomas Maier. . Salvatore Ferragamo: Pour Massimiliano Giornetti, le créateur maison, il s'agit avant tout de détourner le costume classique italien si bien taillé, avec le pantalon à revers qui dévoile une fine cheville dans des chaussures en cuir. Le blazer recouvre un pull-sweat aux dessins originaux (un c?ur transpercé de flèches, deux personnes qui s'enlacent), où le rouge et le noir dominent, quand ce n'est pas un gilet en laine aux motifs chevrons qui réchauffe une chemise en soie imprimée. Ces hommes si élégants partent travailler, pochette en cuir à la maison, et duffle-coat sur le dos, sûrs d'eux et de leur style. . Calvin Klein: Electrisée par la présence de Cameron Dallas, une star du web très prisée des adolescentes, la marque sportswear américaine, dessinée par Italo Zucchelli, a su surprendre agréablement son public par de belles trouvailles, tels ces bombers en nylon à grosses capuches fourrées au revers argent, bronze ou carrément or, pour golden boys musclés. . Vivienne Westwood: Toujours très engagée en faveur de l'écologie, la styliste anglaise, pour qui la COP21 n'est qu'un "mensonge", a dit basta: il faut être "specific" (précis) dans sa vie, dans ses luttes (pour la sauvegarde des océans, des forêts tropicales, de la lagune de Venise) mais aussi dans ses vêtements. D'où des mannequins qui avancent d'un pas déterminé, chaussures compensées, si si, ou bottes cavalières à empiècements de cuir de couleur, aux pieds. Mais ils portent aussi des robes drapées, épaule nue, ou des jupes en tissu irisé, qui font apparaître des mollets musclés, qu'habillent parfois des chaussette très Savile Row. Leur dos se dévoile de façon sexy grâce à des pulls fins ouverts derrière: il n'y a pas à dire, c'est provoquant mais qu'est-ce que c'est séduisant! . Missoni: La maille en majesté, comme d'habitude, chez Angela Missoni, avec des couleurs s'inspirant de la savane africaine ou de lointaines plages tropicales, des pantalons baggy aux multiples poches plaquées sur les cuisses et les fesses, des capes rayées, des vareuses couleur pastel en feutre et des pulls qui font des "vagues" grâce à des bouts de laine effilochés mêlés à des empiècements argentés. . Prada: Miuccia Prada, très applaudie à la fin de son défilé, a réussi une belle collection inventive et audacieuse, où le sens du détail fait mouche. Coiffés de sortes de chapeau de marin, tendant vers la calotte, vêtus de complets gris dont les chemises blanches sont déstructurées, col, boutonnage et pans compris. Les accessoires sont à l'honneur avec de vrais sacs à main pour homme, portés dans le dos, lanière en travers du torse. . Moncler: A partir d'un même imprimé camouflage en bleu, rouge et blanc, que la marque décline sur tous les supports (poncho, cape, costume, manteau etc...) et tous les tissus (laine, fausse fourrure, molleton etc...), l'homme à la marque au coq tricolore, cagoule sur la tête, se moque des apparences et avance. Les défilés se poursuivront lundi avec les collections Emporio Armani, Gucci, Etro, Ermanno Scervinno et Fendi.

