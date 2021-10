Milan (AFP). Mode masculine à Milan: aventuriers, campeurs et randonneurs

Chez Prada, hommes et femmes en imperméables fluo ou argenté sont équipés de sacs à dos, auxquels s'accrochent escarpins, chaussures de ville et gourdes de camping.

Même tendance nature chez Moncler, où le décor revisite un alpage avec sapins, feu de bois et petites tentes de randonnée.

Bermudas et des vestes sont constellés de poches, tout comme les chaussettes, qui montent aux genoux, et même les rangers.

La styliste britannique Vivienne Westwood, jamais à court d'un combat, rebelle dans l'âme à 75 ans, a dédié son défilé à un homme privé de nature: son "ami" Julian Assange, fondateur de Wikileaks qui a entamé dimanche sa cinquième année de réclusion à l'ambassade d'Equateur à Londres.

Elle lui rend "visite une fois par mois", "il n'a rien fait", "sa détention est illégale, il faut donc le libérer": tels sont les extraits du message vidéo que l'inclassable styliste a adressé au Premier ministre britannique David Cameron, avant le début de son show milanais.

- Mode 'unisexe' -

Sous une immense photo d'Assange et du chat de l'ambassade équatorienne qu'il a adopté, des mannequins hommes et femmes ont défilé ensemble, pour une mode définitivement "unisexe", pantalons, jupes, robes et shorts étant indifféremment portés par les uns ou les autres.

Ce défilé était le dernier à Milan pour la marque britannique excentrique, a annoncé en marge de l'événement le compagnon de "Lady" Westwood, Andreas Kronthaler, avant son transfert la saison prochaine à Londres, où les collections hommes et femmes seront présentées ensemble, suivant une tendance générale dans la mode.

Coupes déstructurées, ou très près du corps, tissus transparents laissant voir une fesse ou un caleçon, Vivienne Westwood s'est encore surpassée pour casser les codes.

Les garçons portent des robes asymétriques, de larges jupes froncées à la taille et imprimées, des sarouels en lin et à rayures très confortables, ou des ensembles inspirés des kimonos japonais.

Les chaussettes fines à l'anglaise montent très haut, presque jusqu'aux genoux, dans des bottes de garçons vachers. Sur la poitrine, est écrit "YOU", tandis que les fronts ou les joues arborent des yeux talismans.

Les défilés milanais doivent se poursuivre lundi avec Emporio Armani, Gucci, Etro, Fendi et le styliste belge Dirk Bikkembergs.