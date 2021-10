Hockey: Après Rouen-Brest, le match vu des tribunes

"J'èspère qu'ils gagneront une nouvelle fois le championnat" Julien

Alors que l'opération " Tous Normands " faisait escale dans la patinoire de l'Ile Lacroix avec la distribution de milliers de drapeaux affichant le logo de la Normandie réunifiée, Julien faisait figure d'exemple.

En effet, originaire de Caen dans "l'ancienne Basse-Normandie", il est arrivé en Seine-Maritime depuis maintenant quelques années. Spectateur occasionel de matchs de Hockey, il a d'abord découvert ce sport en allant voir les matchs des Drakkars de Caen lorqu'ils évoluaient encore dans l'Elite du hockey Français et suit maintenant les résultats de son équipe d'adoption des Dragons de Rouen sur Internet et via les réseaux sociaux.

Quand êtes vous venu pour la première fois voir les Dragons de Rouen ?

" C'était il y a deux ans, contre Grenoble. Rouen avait gagné mais je ne me souviens plus du score ! (sourire).

Qu'avez vous pensé du match de ce soir ?

" C'était un match sympa. Rouen s'est reveillé en fin de match, on a vu des buts. Au début c'était un peu "dur dur" mais on a vu du beau jeu, des belles passes, même si ça manquait un peu d'intensité par rapport à ce que j'ai déjà pu voir ici. On sentait qu'il y avait entre guillements moins d'importance que lors des dernières semaines notamment en Coupe de France ou Coupe d'Europe mais j'ai passé une bonne soirée."

Voyez vous Rouen réussir tous ces objectifs ? Coupe de la Ligue et Ligue Magnus ?

" J'espère oui. J'èspère qu'ils gagneront une nouvelle fois le championnat après deux saisons sans titre".