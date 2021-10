Beyrouth (AFP). Indonésie: le groupe État islamique revendique l'attaque de Jakarta

Le communiqué en arabe, publié sur internet, affirme que plusieurs bombes "ont explosé concomitamment à des attaques par quatre soldats du califat avec des armes légères et des ceintures explosives". Le communiqué précise que les attaques ont visé un groupe de citoyens de la "coalition croisée", faisant référence à l'alliance anti-EI conduite par les États-unis. Cinq extrémistes ont lancé jeudi un assaut dans le c?ur de Jakarta en faisant détonner des explosifs et en tirant sur les passants dans un quartier où se trouvent des centres commerciaux, des ambassades et des bureaux de l'ONU. La police a annoncé la fin de l'attaque après plusieurs heures et assuré que tous les assaillants avaient été tués.

