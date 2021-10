Boulogne-sur-Mer (AFP). Migrants: le Britannique qui a tenté d'amener une fillette afghane en Angleterre s'excuse

"C'était irrationnel, je n'ai pas bien réfléchi. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle puisse rejoindre sa famille qui habitait à seulement huit miles de Leeds où j'habite", a déclaré à la barre Robert Lawrie, 49 ans. "Ce que j'ai fait était stupide, j'étais émotionnellement épuisé. Je suis désolé", a-t-il dit, apparaissant très ému et s'excusant à plusieurs reprises auprès de président du tribunal. En octobre, ce père de quatre enfants, ancien soldat, avait été arrêté par la police des frontières française le 24 octobre. Outre la fillette de quatre ans, les chiens de la police avaient également découvert deux Erythréens adultes présents à l'arrière de sa camionnette, cachés selon lui à son insu. Poursuivi pour aide au séjour irrégulier, il risque jusqu'à cinq ans de prison et une amende de 30.000 euros. Lors de ses premiers mots dans une salle d'audience pleine, où de nombreux journalistes et curieux ont dû rester debout, il a dit ne pas avoir eu de contacts avec les gens qui habitaient en Grande-Bretagne, et n'avait que leur adresse pour leur amener la fillette. "Si j'avais eu une voiture, je ne l'aurais pas mise dans le coffre. Mais avec ma camionnette, elle avait de la place et c'était plutôt confortable pour elle. C'était chaud pour elle et elle était en sécurité", a-t-il dit, expliquant qu'il ne devait pas être rémunéré pour ce transport. "C'était une décision irrationnelle, ce n'est pas moi ça? Ce n'était pas moi en fait. C'est une décision très bête", a-t-il expliqué. Interrogé par le tribunal sur les conditions de transport, le prévenu a répondu: "non je n'ai pas réfléchi et j'aurais dû." Vers 11 heures, ce Britannique avait également tenu une conférence de presse à Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais) où il est apparu avec la fillette. Une pétition intitulée "Non à l'emprisonnement de Rob Lawrie, qui a voulu sauver une enfant de la Jungle de Calais" a recueilli sur internet environ 120.000 soutiens français et un peu plus de 50.000 sur sa page anglaise correspondante.

