Hockey: les Dragons de Rouen s'inclinent à Epinal

Malgré une domination aux lancers dans le premier tiers, ce sont les locaux qui ouvrent la marque à la 15ème minute par Anthony Rapenne.

Ils inscriront deux nouveaux buts dans le deuxième tiers temps par Anze Kuralt puis Thibault Farina avant que Marc-André Thinel ne parvienne à réduire la marque à 3-1 à la fin du second acte.

Plus rien ne sera marqué dans le troisième tiers et les Jaunes et Noirs reviennent en Normandie sans les trois points de la victoire. Conséquence : au classement, les joueurs de Fabrice Lhenry restent à la sixième place avec toujours deux matchs de retard et à trois points de Brest, 3èm,e qu'ils pourront rejoindre au classement en cas de victoire sur ces derniers lors de la 20ème journée de Ligue Magnus samedi 16 janvier.