Hockey: début du sprint final pour les Dragons de Rouen en Ligue Magnus

" On va célébrer aujourd'hui mais mardi on retourne au boulot pour le match de mercredi !" La phrase était d'Olivier Labelle après avoir remporté la Continental Cup dimanche soir.

Maintenant débarrassé des deux finales (toutes deux victorieuses) en une semaine, les Jaunes et Noirs vont maintenant pouvoir se consacrer pleinement à la fin du championnat avec pas moins de dix rencontres jusqu'au 6 février prochain (il reste huit journées de championnat et deux matchs en retard à disputer pour les Dragons) avant de disputer une nouvelle finale, celle de la Coupe de la Ligue, le mardi 16 février à Méribel face à Gap.

Remonter sur le podium

Et ce long parcours début de ce soir avec un déplacement dans le Jura face au finaliste la saison passée et actuel 2ème du championnat derrière Gap. Les Normands occupent aujourd'hui la 6ème place du classement (le reste de la journée s'étant disputé hier) et pourraient remonter à la 3ème place en cas de victoire ce soir dans le temps reglementaire. Les deux équipes ne se sont pas encore rencontrées en championnat cette saison mais lors de la phase de poule de Coupe de la Ligue, deux matchs se sont joués et soldés par deux victoires rouennaises (3-0 et 3-2).

Les joueurs de Fabrice Lhenry partent donc avec un léger ascendant psychologique. Mais la principale question reste de savoir comment a été digéré le week-end de Continenal Cup.