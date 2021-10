Trafic dans le Centre-Manche : trois hommes condamnés

La gendarmerie de la Manche a mis au jour un trafic de stupéfiant, en fin de semaine dernière, dans le Centre-Manche. Le mardi 5 janvier, les militaires de la compagnie de Saint-Lô ont arrêté trois hommes suspectés d'être impliqués dans un trafic sur les communes de Carentan-Les-Marais et Torigny-Les-Villes. Tous les trois sont connus de la justice.

Chez le premier, âgé de 36 ans, les forces de l'ordre ont découvert 57 g d'héroïne. Il en aurait écoulé au total un kilo, depuis septembre. Le second, 29 ans, originaire de Vidouville, lui aurait servi de chauffeur pour se ravitailler en Seine-Maritime. Chez le troisième, âgé de 37 ans, 63 g de cocaïne mais également de l'héroïne, du cannabis et de la méthadone ont été retrouvés. Au total, lors des perquisitions menées en collaboration avec deux équipes cynophiles, les enquêteurs ont pu saisir l'équivalent de 7000 euros de drogue et 2000 euros en liquide.

Durant l'enquête, une quinzaine de consommateurs ont été interrogés. Les trois principaux protagonistes, jugés au tribunal de Coutances vendredi 8 janvier, ont été condamnés à des peines allant de un à trois ans de prison ferme.