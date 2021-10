La bavolette part en fumée au large de Saint Martin

Il est midi et demi quand l'équipage du bateau alerte le sémaphore du Roc à Granville. Le patron du bateau, Phillipe Bouillon, signale alors qu'un incendie vient de commencer sur son chalutier de 14 mètres, à 12 kilomètres au nord de Granville. Les flammes se sont en fait emparées de la salle des machines et se propagent assez rapidement. Il faut alors aller vite pour évacuer les 3 pêcheurs qui se trouvent à bord. Le CROSS Jobourg alerté par le sémaphore de la Monaco du nord déroute finalement un autre bateau bateau de pêche sur zone, via ce que l'on appel un Mayday Relay. Le Chant des Sirènes, prend en charge l'équipage et le ramène sain et sauf vers le port de Granville. Le bateau lui s'enflamme inexorablement, rendant impossible et surtout trop dangereuse l'intervention des marins pompiers venus sur place pour circonscrire le sinistre. Décision est alors prise par les autorités d'attendre... tout simplement que l'incendie ai raison de La Bavolette. Le navire rendra finalement l'âme à 19h30 à quelques kilomètres de la côte.