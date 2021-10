Hockey: déjà deux victoires pour les Dragons en Continental Cup

Pour la seconde fois en deux matchs, les Jaunes et Noirs ont joué à se faire peur dans ce deuxième match.

Le match débute avec une mauvaise relance du défenseur Terro Kontinen qui offre un break à Kamil Kalinowski pour le 1-0, après seulement 42 secondes de jeu. Surpris, les Rouennais vont parvenir à égaliser deux minutes plus tard par Dan Koudys à la déviation d'un tir à la bleue du capitaine Patrick Coulombe. Les Jaunes et Noirs ne vont plus rien laisser aux Polonais dans ce premier tiers. une minute après l'égalisation, Marc-André Thinel est l'auteur d'un joli but, dos au but, sur une entrée en zone de Mark Matheson.

Les Normands vont prendre deux buts d'avance sur un missile lancé à la bleue par Olivier Dame-Malka sur une passe d'Olivier Labelle. Un 4ème but sera marqué par Marc-André Thinel en supériorité numérique dans un trou de souris. En fin de tiers les Polonais parviendront à réduire le score à 4-2, suite à une nouvelle supériorité numérique.

Après 49 secondes dans le 2ème tiers, Saha Treille récupère un palet et decroche un tir à la bleue, légèrement exentré, qui termine dans la lucarne du gardien Polonais impuissant. Les joueurs de Fabrice Lhenry vont même mener 6-2 sur un nouveau lancer puissant de Dame-Malka.

Sereins avec quatre buts d'avance, les Rouennais vont comme souvent se faire peur. Tychy réduit la marque de nouveau en supériorité par Jaroslaw Rzeszutko puis par Michal Kotlorz pour conclure ce 2ème tiers 6-4.

Dans le dernier tiers, les Normands vont parvenir à contenir leur adversaire du jour mais après la sortie de leur gardien en fin de match, les Polonais vont réussir à revenir à 6-5 grâce à Jaroslaw Rzeszutko, mais les Dragons parviendront à garder leur but d'avance pour s'offrir une 2ème victoire dans ce tournoi.

Grâce à cette victoire, les joueurs de Fabrice Lhenry remporteront la Continental Cup en cas de victoire face aux Blue Fox d'Herning qui se sont imposés 4-0 dans le match de l'après-midi face à Asiago ou en cas de prolongation (Rouen remporterait alors minimum un point qui leur permettrait de rester à la première place).

En cas de défaite face à Herning, certaines conditions permettraient d'être champion notamment en fonction du match de ce dimanche après-midi entre Tychy et Asiago. Dans tous les cas, les Rouennais pour l'heure les mieux positionnés pour remporter la compétition.

Verdict ce dimanche vers 21h30.

Nicolas Arrossamena: " on s'est fait un peu peur sur la fin de match. On démarre mal le match, on prend un but bête dès le début mais on a bien réagi et au 3ème tiers on prend quelques pénalités, quelques buts qu'on peut éviter. Défensivement, on était trop laxiste, on a pas assez aidé notre gariden de but, il faut que ça nous serve de leçon. Il faut vraiement travailler car sur les gros matchs il faudra qu'on puisse gérer l'avance. A 6-2, on sait comment c'est. On est plus laxiste, résultat on se fait peur jusqu'à la fin. Le plus dur reste à venir. Il nous reste un très gros match dimanche. C'est une grosse équipe."

Yorick Treille: " ça fait longtemp qu'on le répète, on arrive pas à corriger ça. Maintenant, il faut se concentrer pour dimanche. Je n'ai pas d'explication sur cela, si on le savait, on le ferait. On se met en danger, c'est stupide de notre part. Maintenant, on a les trois points c'est le principal, il faut se reposer et rester concentrer pour dimanche. Ce sera un match tout autant difficile on le sait. Surement l'équipe qui a le plus de qualité sur le papier. Ce sera assez defensif, il faudra limiter les erreurs, jouer avec notre experience et être plus intelligent que ce soir. On va tout donner pour aller chercher ce trophée. Il y a une super ambiance, ça pousse, c'est une belle fête pour le hockey, c'est notre objectif de le remporter et d'aller chercher ce trophée pour notre public."

Fabrice Lhenry: " c'était compliqué ce samedi soir mais on est où on voulait être, on a réussi à gagner pour s'offrir ce dernier match synomyme de finale. A la mi-match, on arrive pas à savoir fermer le jeu et jouer plus simple pour garder le score. C'est reccurent mais maintenant on va penser à dimanche pour aller chercher cette coupe. On a fait des cadeaux mais on va retenir le positif et bien récupérer pour dimanche. On a pris pas mal de penalités aussi sur lesquelles ils marquent. Il faut rectifier ça. Cela nous montre qu'en play-offs ca sera comme ça et qu'il faudra jouer 60 minutes pleines. On a trop de confiance, on fait moins d'efforts pour revenir quand on mène, on se complique la vie. On va tout faire pour remporter ce dernier match, et avec la manière cette fois (sourire)."