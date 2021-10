Jarnac (France) (AFP). A Jarnac, Hollande proclame sa fidélité active à Mitterrand

Premier chef de l'Etat en exercice à se rendre à Jarnac pour commémorer cette disparition, François Hollande a déposé une gerbe et observé une minute de silence devant le caveau familial, aux côtés de deux des trois enfants de l'ancien président, Gilbert Mitterrand et Mazarine Pingeot. Quelques roses rouges et un drapeau européen avaient été déposés auparavant par des anonymes. Parmi les personnalités présentes, figuraient Jack Lang, Pierre Bergé, Elisabeth Guigou, Jean-Christophe Cambadélis, Hubert Védrine, et Frédéric Mitterrand. Puis le président, qui s'était offert à son arrivée un bain de foule parmi les Charentais malgré la pluie, s'est rendu à la maison natale de François Mitterrand, à quelques centaines de mètres de là. Lors de cette visite dans l'intimité, il a signé un livre d'or, y inscrivant: "fier de revenir ici comme président de la République pour rendre hommage à l'homme que j'ai suivi, au président que j'ai servi. Tout est continuité et tout est changement". Avec cette formule inscrite plus bas: "en fidélité active". Dans la soirée à Paris, un grand dîner réunira autour de François Hollande de nombreuses personnalités, ministres et proches de celui qui présida la France pendant deux septennats, de 1981 à 1995. Autour de la table: Laurent Fabius, Christiane Taubira, Najat Vallaud-Belkacem, Myriam El Khomri, Patrick Kanner mais aussi des figures de la "Mitterrandie": Laure Adler, Robert Badinter, Dominique Bertinotti, Jean-Louis Bianco, Pierre Favier, Elisabeth Guigou, George Kiejman ou Louis Mermaz. La plupart des personnalités déjà présentes dans la matinée à Jarnac ont également été conviées. - "1 jour à Jarnac, 5 ans à j'arnaque" - Vingt ans après la mort de François Mitterrand, les passions qui avaient marqué ses deux mandats se sont apaisées, à en croire un sondage: deux Français sur trois (65%) disent garder un bon souvenir des années Mitterrand. Ils sont presque autant aussi (59%) à estimer qu'il a été un bon président. Dans sa jeunesse, François Hollande a été le collaborateur de François Mitterrand à l'Elysée, en tant que chargé de mission pour l'économie. Frais émoulu de l'ENA et de HEC, il s'inscrivait plutôt dans le sillage de Jacques Delors. Si bien, expliquera Jack Lang, que les deux hommes, s'ils "ne se sont pas combattus, ne se sont pas séduits (et) n'ont pas établi de liens filiaux". Les deux seuls présidents de gauche de la Ve République ont également partagé un rêve commun, "changer la vie" pour le premier, et "réenchanter le rêve français" pour le second. Mais l'un comme l'autre se sont heurtés aux réalités économiques. Jean-Luc Mélenchon, ancien candidat du Front de gauche à la présidentielle de 2012, s'est d'ailleurs fendu vendredi d'un tweet rageur à l'égard d' "Hollande: 1 jour à Jarnac, 5 ans à j'arnaque". Interrogé sur l'héritage laissé par François Mitterrand, Hubert Védrine, qui fut son chef de la diplomatie, évoque les grands travaux et la politique culturelle, et Jack Lang, qui fut son ministre de la Culture, la libéralisation des ondes et l'abolition de la peine de mort. Questionné vendredi sur la position qu'aurait eue François Mitterrand sur la contestée déchéance de nationalité pour les terroristes, le patron du PS Jean-Christophe Cambadélis a jugé que l'ancien et l'actuel locataires de l'Elysée sont "confrontés à des événements qui ne sont pas du tout les mêmes et ils les traversent avec un certain aplomb... même si cela n'excluent pas des discussions". Parlementaire pendant trente-cinq ans, onze fois ministre sous la IVe République, président de la Ve durant 14 ans, François Mitterrand, bête noire de la droite et contesté sur sa gauche, reste malgré tout le symbole du renouveau du socialisme français et de l'union de la gauche. Le 17 mai 1995, épuisé par un cancer de la prostate diagnostiqué en 1981 mais tenu secret pendant de longues années, il laisse la place à Jacques Chirac et meurt sept mois plus tard. Dans la mémoire collective des Français, ses obsèques, le 11 janvier 1996, restent marquées par cette scène : Danielle, l'épouse du défunt, serrant dans ses bras Mazarine, sa fille longtemps cachée.

