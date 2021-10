Hockey: La superfinale de la Continental Cup by Matmut commence !

Après la qualfication obtenue en compagnie des Polonais de Tychy lors de la demi-finale de cette même compétition déjà disputée sur les bords de Seine au mois de novembre dernier, le Rouen Hockey Elite accueille le tournoi pour la quatrième fois.

Les joueurs de Fabrice Lhenry se verraient bien revivre l'épopée de 2012 où ils avaient remporté le titre au nez et à la barbe de Donetsk, grand favori de la compétition dans une ambiance de folie dans la patinoire alors que Fabrice Lhenry évoluait encore dans les buts rouennais.

Par contre, en 2014, toujours à Rouen, les Jaunes et Noirs n'étaient pas parvenus à remporter le titre et avaient fini 4ème en perdant notamment lors de leur entrée dans le tournoi face aux Italiens d'Asiago (6-0) qu'ils retrouveront ce vendredi soir à 20h après la première rencontre entre Herning et Tychy.

Programme complet:

Match 1: vendredi 8 janvier à 16h30: Herning - Tychy

Match 2: vendredi 8 janvier à 20h00: Asiago - Rouen

Match 3: samedi 9 janvier à 16h30: Herning - Asiago

Match 4: samedi 9 janvier à 20h00: Rouen - Tychy

Match 5: dimanche 10 janvier à 16h00: Tychy - Asiago

Match 6: dimanche 10 janvier à 19h30: Rouen - Herning