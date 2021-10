La fête du jeu à Sartilly c'est aujourd'hui!

Un large éventail de jeu vous sera proposé tout ce Samedi.



La féérie des jeux en bois :



Bagatelle

Big 4

Billard Japonnais

Mikabille

Jeu du tonneau

Mikado Géant

Push Roll

Suffle Puck

Roll Up

Toupie des Indes



L'association "La Bannière d'Yvetot" vous proposera du TIR A L'ARC LONG et du CHOULE CROSS. Ces jeux s'inscrivent dans le patrimoine des jeux traditionnaux Normands.

Venez découvrir et vous initier aux bateaux Pop-Pop. Ces petites embarcations à propulsions vous ferons passer un bon moment en famille.