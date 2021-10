Hockey: après le titre en Coupe de France, Rouen reçoit Strasbourg en championnat

" Mardi on joue déjà Strasbourg. C'est un objectif différent. Il faut retourner dans le championnat et ne pas perdre trop de points en route car après, on a un très gros week-end avec trois matchs comme ce soir. De mon côté, il faut se remettre au travail, voir ce qui a été et ce qui n'a pas été, ce qu'on peut améliorer et essayer de les remobiliser pour mardi parce que c'est ce qui sera le plus dur à faire" : tels étaient les mots du coach Fabrice Lhenry à l'issue de la finale victorieuse de la Coupe de France à Bercy.

En effet, l'enjeu de cette rencontre est primordial malgré son placement dans le calendrier. Deux jours après un titre en Coupe de France et avant une finale européenne avec trois rencontres le week-end prochain, l'entraîneur des Dragons a de quoi s'inquiéter. Car les sautes d'humeur de ses joueurs sont réelles : le meilleur exemple tient au match contre la lanterne rouge Dijon que les Rouennais ont perdu 6-4 quatre jours avant la finale.

Mais les Jaunes et Noirs ne peuvent pas se permettre de laisser des points en route dans un championnat très serré, aujourd'hui dominé par Gap et dont les Normands occupent la 4ème place derrière Epinal et Angers.

De son coté, les Alsaciens se positionnent à la 7ème place à quatre points des Rouennais mais avec un match de plus disputé.

Du côté des confrontations directes, les deux équipes se sont affrontées à trois reprises. Deux fois lors de la phase de poule de Coupe de la Ligue pour une victoire (6-3) à domicile et une défaite (3-1) à Strasbourg. Les Normands avaient pris leur revanche en Alsace lors de la 10ème journée de championnat avec une large victoire sur le score de 5-1.

Malgré cet avantage statistique, les interrogations portent sur la capacité des joueurs de Fabrice Lhenry à se mobiliser pour ce match. Réponse mardi soir peu après 22h.