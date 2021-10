Top Culture France de la semaine du 27 mai

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs cette semaine.





Côté musique, voici le top single :



n°1 LMFAO « Party Rock Anthem » +1

n°2 Snoop Dog (David Guetta remix) « Remix » -1

n°3 Jessie J « Price Tag » +1





Les ventes d'albums :



n°1 Les prêtres « Gloria » =

n°2 Adele « 21 » +1

n°3 Ben Harper « Give Till it's gone » NOUVEAU



Dans le domaine de la littérature, voici les livres les plus vendus sur internet, il n'y a aucun changement par rapport à la semaine dernière:





n°1 «L'armée furieuse » de Fred Vargas =

n°2 « Indignez vous » de Stéphane Hessel =

n°3 «L'ppel de l'ange» de Guillaume Musso =



Pour les jeux vidéo sur console, voici le top3 :



1. Brink (Xbox 360) NOUVEAU

2. Brink (PS3) NOUVEAU

3. Mortal Kombat (PS3) -2





Enfin, au cinéma, voici le box-office:



n°3 Les films politiques peuvent attirer en France. La conquête qui raconte la campagne de Nicolas Sarkozy pour les présidentielles de 2007 est 3ème pour sa 1ère semaine avec plus de 260 000 spectateurs.

n°2 « Minuit à Paris » de Woody Allen ne bouge pas. Toujours 2ème.

n°1 Et le raz de marée était prévisible, c'est « Pirates des caraïbes : la fontaine de Jouvence » qui l'emporte haut la main. La nouveauté a intéressé près d'1,7 millions de personnes en seulement 1 petite semaine ! Succès mérité !