Bilan sportif: Rouen Hockey Elite 76, un gros début de saison et des écheances très importantes à venir

Le bilan statistique

Après 16 journées de Ligues Magnus comportant 26 matchs et 15 matchs disputés pour les Rouennais (dix victoires pour cinq défaites), les Dragons de Rouen occupent la 4ème place au classement. Avec 76 buts marqués (moyenne de 5 buts par match), le RHE 76 est de loin la meilleure attaque de la Ligue devant Amiens et ses 63 buts. Par contre, les Normands ont seulement la 5ème défense avec 49 buts encaissés.

Ce que l'on a aimé

Les qualifications pour toutes les finales. Après la victoire lors du match des champions début septembre face à Gap 4-2, les Rouennais ont réussi la performance de se hisser en finale de toutes les compétitions à savoir la Coupe de France (dont la finale se jouera le dimanche 3 janvier contre Grenoble à l'AccorHotels Aréna de Bercy), la finale de la Coupe de la Ligue (finale le mardi 16 février face à Gap) et la finale de la Continental Cup qui se déroulera du vendredi 8 au dimanche 10 janvier prochain sur l'Ile Lacroix.

Des victoires significatives. A plusieurs reprises, les Jaunes et Noirs ont réalisé de très grosses performances comme face à l'équipe d'AHL les Comets, première équipe Française a s'imposer contre une équipe de ce niveau 5-3 même s'il s'agissait d'un match amical début octobre, lors de la demi-finale de la Continental Cup avec trois victoires en trois matchs face aux Polonais de Tychy, aux Ukrainiens de Kremenchuk et aux Bielorusses de Soligorsk où encore plus recemment à domicile contre Angers avec une victoire 9-3.

Ce que l'on a moins aimé

L'inconstance lors de certains matchs. Avec l'enchainement des rencontres du aux qualifications dans toutes les compétitions, les joueurs de Fabrice Lhenry ont parfois réalisés des contre performances. Par exemple deux fois contre la lanterne rouge Dijon en championnat les Rouennais se sont fait battre à domicile 6-1 puis lors de la dernière journée 6-4 en Bourgogne où encore à Amiens ou les Normands s'étaient inclinés 8-6. Comme l'indique souvent Fabrice Lhenry lors des réactions d'après match, l'équipe à souvent du mal à réaliser des matchs pleins, ce qui pourrait couter cher dans certaines circonstances.

Les départs imprévus. Fin novembre, deux joueurs ont décidé de quitter le club. Le défenseur International Français Antonin Manavian parti dans un club Hongrois et l'attaquant Dustin Whitecotton arrivé en début de saison et qui retourne au Canada pour des raisons personnelles. Ces deux joueurs seront remplacés par le défenseur Canadien Mark Matheson qui est arrivé hier sur les bords de Seine et son compatriote de l'attaque Joel Perrault qui est quant à lui arrivé lundi dernier et qui a disputé son premier match à Dijon mercredi 30 décembre.

Ce que l'on attend en 2016

Remporter des trophées. Maintenant que le RHE 76 va disputer toutes les finales, il faudra convertir ces qualifications en victoires pour remplir encore un peu plus la vitrine des trophées du club Rouennais et pourquoi pas remporter également la finale de la Continental Cup que les Dragons avaient déja remporté à domicile en 2012.

Finir le plus haut possible en championnat. Aujourd'hui à la 4ème place, les Rouennais se doivent de terminer le plus haut possible afin d'avoir l'avantage de la glace lors des Play-Offs qui aura toute son importance en vue du titre de champion qui fuit les Rouennais depuis 2013.