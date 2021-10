Moscou (AFP). Daguestan: l'organisation EI revendique la fusillade meurtrière

L'organisation État islamique (EI) a revendiqué la fusillade ayant fait un mort et une dizaine de blessés mercredi près d'un site touristique au Daguestan, république russe du Caucase en proie à une rébellion islamiste, a rapporté un centre américain de surveillance des sites islamistes, le SITE. "Avec l'aide d'Allah, les guerriers du Califat ont réussi à attaquer des employés des services de sécurité russes dans la ville de Derbent dans le sud du Daguestan", selon un message attribué à l'EI et cité par le SITE Intelligence Group. "Un officier des services de sécurité a été tué et d'autres ont été blessés. Les moudjahidine du Califat ont regagné leur base sans pertes", poursuit le message. Des inconnus avaient ouvert le feu dans la nuit de mardi à mercredi sur un groupe de personnes près des murailles de la forteresse de Derbent, classée en 2003 au patrimoine mondial par l'Unesco, tuant une personne et en blessant 11. Selon une source interrogée par l'agence publique Ria Novosti, les auteurs de la fusillade, qui ont pris la fuite, sont trois combattants originaires de Derbent, qui sont déjà responsables d'une série d'attaques et notamment d'avoir fait feu à la mi-décembre sur des employés du ministère russe des Situations d'urgence. Une autre source avait déjà indiqué aux agences russes que la victime et au moins un des blessés étaient des employés des services secrets russes, le FSB. Une opération antiterroriste a été lancée dans le sud du Daguestan, république russe frontalière de la Tchétchénie en proie à l'instabilité et foyer d'islamistes extrémistes où éclatent sporadiquement des affrontements entre combattants et forces de l'ordre. Au moins 118 personnes ont été tuées au Daguestan entre janvier et novembre dans des affrontements, selon le portail d'information Kavkazski Ouzel, qui suit les activités des combattants dans le Caucase russe. Après la première guerre de Tchétchénie (1994-1996), la rébellion s'est progressivement islamisée et a de plus en plus débordé des frontières de cette petite république pour se transformer au milieu des années 2000 en un mouvement islamiste armé actif dans tout le Caucase du Nord. Fin juin, la rébellion armée islamiste dans le Caucase russe a prêté allégeance à l'organisation État islamique (EI), dans une vidéo publiée en ligne. En octobre, le chef du Front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, a appelé les jihadistes du Caucase à venir en aide à ceux de Syrie en frappant la Russie, dont l'armée mène depuis fin septembre des raids aériens dans le pays.

