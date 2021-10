Christophe Willem et Madonna en duo?

Dans l'optique de la sortie de son troisième album, le chanteur Christophe Willem lance un appel à Madonna. Madonna mon idole, si tu m'entends, on fait un duo et on le met sur ton album et sur mon album, c'est notre premier single, et voilà tout le monde est content !", a-t-il déclaré dans un grand éclat de rire. Christophe Willem a d'ores et déjà sélectionné une quinzaine de titres dont les influences sont ancrées à la fois dans la pop anglo-saxonne et la variété française. Inspiré par le travail de Kylie Minogue notamment, l'artiste compte également partir en tournée au printemps 2012 avec ce nouveau projet.



Alors que le tournoi de Roland Garros bat son plein, le DJ Martin Solveig a choisi le tennis comme univers pour son nouvel album. Martin Solveig sera de retour le 13 juin avec "Smash". Posant en joueur de tennis sur la pochette de l'album à voir sur tendanceouest.com, le DJ français a choisi de rendre hommage au sport à la petite balle jaune avec ce nouveau projet. Porté par les singles "Hello" en duo avec Dragonette et "Ready 2 Go" en collaboration avec Kele de Bloc Party, il s'inscrit une nouvelle fois dans un registre mêlant dance, électro, pop et house.



Le chanteur de Phoenix, Thomas Mars va épouser la fille de Francis Ford Coppola à savoir Sofia Coppola. Le couple s'est rencontré en 1999, lors du tournage de Virgin suicides, dont Thomas Mars a composé une partie de la bande originale. Parmi les invités figureront bien entendu la réalisateur Francis Ford Coppola, le père de l'actrice, mais également Al Paccino, un ami de longue date ou encore Steven Spielberg. Et comme les Coppola ont le cinéma dans le sang, les cousins de la metteuse en scène, les acteurs Nicolas Cage et Jason Schwartzmann seront également présents.