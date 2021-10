Chicago (AFP). Etats-Unis: pas d'inculpation d'un policier ayant tué un enfant portant un faux pistolet

Les autorités américaines ont annoncé lundi qu'elles ne poursuivraient pas en justice un policier blanc qui avait abattu en novembre 2014 dans l'Ohio un garçon noir de 12 ans, Tamir Rice, qui tenait un jouet représentant un pistolet. "En se fondant sur les éléments de preuve qu'ils ont consultés et sur le recours à la force létale par la police dans le cadre de la loi, le grand jury a décidé de ne pas retenir de charges pénales", a déclaré le procureur Tim McGinty, au sujet de ce fait divers qui avait choqué l'opinion publique. La scène, survenue le 22 novembre 2014, avait été filmée par une caméra de surveillance: deux policiers en patrouille étaient intervenus dans un square de Cleveland, alertés par un appel faisant état d'une personne armée sur place. L'un des deux agents avait très vite ouvert le feu, tuant le jeune Tamir Rice de deux balles dans l'abdomen. Cette affaire avait ravivé l'indignation de nombreux Américains qui manifestaient depuis plusieurs semaines contre l'impunité dont bénéficiaient, selon eux, certains policiers blancs impliqués dans la mort de Noirs. Le bureau du procureur avait conclu, un an après les faits, que la décision du policier de tirer était justifiée car Tamir Rice pouvait être pris comme une menace. Le grand jury s'est donc rangé à cet avis. "En bref, en prenant en compte cette conjonction d'erreurs humaines, de méprises et les communications échangées, les preuves ne mettent pas en évidence de faute pénale de la police", a assuré le procureur McGinty. "Il serait déraisonnable et irresponsable que la loi exige d'un policier d'attendre pour vérifier qu'une arme est bien réelle", a-t-il poursuivi. La mère du garçon, Samaria Rice, avait elle souhaité que les deux fonctionnaires de police, Timothy Loehmann et Frank Garmback, soient condamnés. - "Aucune réponse" apportée - "La famille de Tamir est triste et déçue, mais elle n'est pas surprise. Depuis des mois il était clair que le procureur du comté de Cuyahoga, Timothy McGinty, trompait et manipulait le processus de grand jury afin d'orchestrer un vote contre l'inculpation" des policiers, ont affirmé dans un communiqué les avocats de la famille Rice. Ils ont appelé le ministère américain de la justice à diligenter sa propre enquête sur la mort de Tamir. Le gouverneur de l'Ohio, John Kasich, a de son côté demandé aux habitants de conserver leur calme. "Je suis bien conscient qu'après cette décision beaucoup de gens vont se demander si justice a été rendue", a confié l'élu, candidat à la primaire républicaine pour l'élection présidentielle, dans un communiqué. "Mais nous serons tous perdants si nous cédons à la colère et à la frustration et si nous les laissons nous diviser", a-t-il ajouté. La non-inculpation des policiers "n'apporte aucune réponse à des questions fondamentales", a jugé pour sa part Cornell Brooks, président de la NAACP, la plus importante organisation de défense des Noirs aux Etats-Unis. Il a appelé ses militants à poursuivre le combat "pour Tamir Rice et tant d'autres'" devant les tribunaux et dans les urnes. L'affaire Tamir Rice avait parallèlement relancé le débat sur les jouets copiant des armes. Lundi le procureur a incité les fabricants de pistolets factices à produire des objets différant davantage des originaux. Les conditions de la mort de Tamir Rice ont souvent été comparées à celles de la mort de Michael Brown, un Noir âgé de 18 ans tué par un policier blanc en août 2014 à Ferguson, une ville du Missouri (centre). Cette même année 2014, deux enquêtes distinctes avaient dressé un portrait accablant des polices de Ferguson et de Cleveland, accusées de racisme, de harcèlement contre les Noirs ou de brutalités gratuites.

