Bilan sportif : Quevilly Rouen Métropole, entre solidité défensive et fébrilité offensive

Le bilan statistique

Après 13 matchs (un match en moins à disputer contre Mantes), Quevilly Rouen Métropole figure à la 6e place du groupe A de CFA avec 35 points, à quatre points du leader Wasquehal. Le club normand compte cinq victoires, sept nuls et une seule défaite avec 14 buts inscrits et 10 encaissés.

Ce que l'on a aimé

La solidité défensive. L'arrière-garde de QRM n'a été prise à défaut qu'à 10 reprises en 13 matchs, soit le meilleur total du championnat. La paire Josué Albert-William Séry protège bien les gardiens Salomon Morris et Dan Delaunay tandis que sur les côtés, Pierre Vignaud (à gauche) et Gary Marigard (à droite), tous deux recrutés à l'intersaison verrouillent bien. Voilà, à n'en pas douter, une défense qui aurait sa place en National.

L'intégration des recrues. Avec plus de la moitié de l'effectif renouvelé à l'intersaison, on pouvait s'attendre à quelques difficultés en début de saison. Il n'en fut (presque rien). En défense, Pierre Vignaud, Gary Marigard et William Séry ont rapidement acquis une place de titulaire. Au milieu, si Brice Irié-Bi n'est pas titulaire, il apporte à chaque entrée en jeu. En attaque, Medhy Guezoui en pointe et Nicolas BArthélémy sur l'aile ont su se rendre indispensable, l'un par sa conservation du ballon et son rôle pivot, l'autre par sa vitesse et sa capacité à destabilisé la défense adverse.

La Coupe de France. Oui, QRM n'est pas allé aussi loin que l'USQ l'an passé. Mais malgré une fin de parcours au 8e tour face à Sannois-Saint-Gratien, les joueurs de Manu Da Costa peuvent se féliciter d'avoir une nouvelle fois renversé un ogre, en l'occurence le RC Lens, pensionnaire de Ligue 2, au 7e tour.

Ce que l'on a moins aimé

La fébrilité offensive. C'est le point noir de QRM cette saison. Avec seulement 14 buts inscrits, soit la 4e plus mauvaise attaque du championnat aux côtés de la réserve parisienne, les hommes de Manu Da Costa ont encore du pain sur la planche. Malgré le travail efficace de Medhy Guezoui et l'apport sur les ailes de Mathieu Géran et Nicolas Barthélémy, il manque à cette équipe un peu de liant entre le milieu et l'attaque. Une mission qui doit revenir à Joris Colinet et Anthony Rogie. Une touche d'optimisme toutefois : QRM se produit des occasions... reste à les envoyer au fond des filets.

On les a peu vus. Certaines recrues ont été peu alignées. Jean-Paul Mendy, technicien hors-pair, enchaîne les blessures et ne peut faire profiter de son expérience au milieu. En attaque, l'international togolais Kalen Damessi a peu été aperçu, tout comme Antoine Leblay. Au milieu, on attend encore de voir à l'oeuvre Stanislas Oliveira, nouvelle recrue et ancien professionnel, expulsé lors de sa deuxième apparition sous les couleurs normandes.

Ce que l'on attend en 2016

Du spectacle. Après cinq matchs nuls et vierges en 2015, les spectateurs attendent de voir des buts au stade Robert Diochon. Le match face à Aubervilliers (quatre buts inscrits) doit servir d'exemple. Il en va du classement final de QRM, favori dans son groupe et qui ne doit pas laisser passer la montée en National.

Du monde en tribunes. Excepté le match de Coupe de France face à Lens et le derby face à Dieppe, les tribunes ont souvent sonné un peu creux. Le rapprochement entre le FC Rouen et l'US Quevilly a laissé des traces dans l'esprit des supporters les plus acharnés de ces deux clubs. Nul doute que quelques buts supplémentaires et une montée en fin de saison pourrait susciter une adhésion plus massive... et valider définitivement le projet QRM.