Paris (AFP). Jean-Yves Le Drian (PS) élu président de la région Bretagne

Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian (PS) a été élu vendredi président de la région Bretagne, après sa large victoire au second tour des élections régionales. Il a été élu avec 53 voix contre 12 voix pour Gilles Penelle (FN) et 18 votes blancs (les élus de la liste LR Marc Le Fur). Le nouveau président, très applaudi lors de la proclamation du vote, a ainsi retrouvé un mandat qu'il avait déjà exercé à partir de 2004, après avoir arraché la région à la droite. Réélu en 2010, il avait été remplacé en 2012 lors de son entrée au gouvernement par le socialiste Pierrick Massiot. Valérie Pécresse (Les Républicains) a été élue vendredi présidente du conseil régional d'Ile-de-France pour un mandat de six ans par 119 voix sur 140 suffrages exprimés dans cette assemblée de 209 élus. Wallerand de Saint Just (Front national) s'était aussi présenté à ce poste. Cette séance inaugurale s'est tenue sans Claude Bartolone (PS), candidat battu de la gauche et des écologistes, qui avait démissionné la veille de son mandat de conseiller régional. "Je serai la présidente de tous les Franciliens, à temps plein", a déclaré dans sa première allocution comme présidente Mme Pécresse, accueillie sous les applaudissements de son camp et ovationnée après le scrutin. Elle a annoncé le déménagement du conseil régional "vraisemblablement en Seine-Saint-Denis" pour en faire le "vrai symbole du rééquilibrage à l'est" de cette région de 12 millions d'habitants aux fortes disparités. Christian Estrosi (Les Républicains) a été élu président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, faisant le plein des voix LR-UDI-MoDem avec 81 contre 42 à Marion Maréchal-Le Pen (FN). Le nouveau président a été longuement applaudi lorsque son prédécesseur Michel Vauzelle (PS) lui a remis l'écharpe de président. "Je veux saluer les candidats qui ont fait le choix de ne pas siéger dans cette enceinte et d'encourager toutes les femmes et les hommes qui soutenaient leur projet à se rassembler derrière les mêmes idéaux républicains que nous portons", a déclaré M. Estrosi dans son premier discours de président. La gauche qui dirigeait la région depuis 17 ans (1998-2015) n'a plus aucun représentant au conseil régional. Pour donner une "tribune" à la gauche, M. Estrosi, qui s'est nettement démarqué de la stratégie du "ni-ni" de Nicolas Sarkozy après sa victoire, a annoncé, la mise en place, en janvier, d'un "conseil territorial" avec un rôle consultatif. Dans le public avaient pris place les deux anciens présidents de région, Michel Pezet (PS) et Jean-Claude Gaudin (LR) tous deux désignés, ainsi que M. Vauzelle, par M. Estrosi pour constituer un "conseil des sages" chargé de mettre en place le "conseil territorial". Le président de séance, Jean-Pierre Daugreilh (FN), le doyen de l'assemblée, avait d'abord annoncé un score de 82 voix pour M. Estrosi et 42 pour son adversaire alors que le conseil régional ne comporte que 123 élus. Le Conseil régional a ensuite rétabli le score de 81 voix en faveur de M. Estrosi. Le sénateur Les Républicains Bruno Retailleau, 55 ans, a été élu sans surprise président de la région Pays de la Loire, après sa victoire dimanche à la tête d'une liste d'union de la droite et du centre, face à la gauche et au Front national. Il était le seul candidat en lice. Le socialiste François Bonneau, président sortant, a été réélu à la tête du conseil régional du Centre-Val de Loire, après sa victoire au deuxième tour des élections régionales. Le candidat de la gauche a obtenu 40 voix, contre 20 pour Guillaume Peltier (Les Républicains), et 17 pour Philippe Loiseau (Front National). M. Bonneau a proposé au groupe Les Républicains et UDI de présider deux commissions. Le chef de file de l?opposition, Guillaume Peltier, a répondu qu?il ne souhaitait pas cogérer la région, mais il a promis "une opposition constructive".

