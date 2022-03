Paris (AFP). Valérie Pécresse (LR) élue présidente du conseil régional d'Ile-de-France

Valérie Pécresse (Les Républicains) a été élue vendredi présidente du conseil régional d'Ile-de-France pour un mandat de six ans par 119 voix sur 140 suffrages exprimés dans cette assemblée de 209 élus. Wallerand de Saint Just (Front national) s'était aussi présenté à ce poste. Cette séance inaugurale s'est tenue sans Claude Bartolone (PS), candidat battu de la gauche et des écologistes, qui avait démissionné la veille de son mandat de conseiller régional. Christian Estrosi (Les Républicains) a été élu président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, faisant le plein des voix LR-UDI-MoDem. M. Estrosi a fait le plein des voix avec 81 contre 42 à Marion Maréchal-Le Pen (FN). Le nouveau président a été longuement applaudi lorsque son prédécesseur Michel Vauzelle (PS) lui a remis l'écharpe de président. "Je veux saluer les candidats qui ont fait le choix de ne pas siéger dans cette enceinte et d'encourager toutes les femmes et les hommes qui soutenaient leur projet à se rassembler derrière les mêmes idéaux républicains que nous portons", a déclaré M. Estrosi dans son premier discours de président. La gauche qui dirigeait la région depuis 17 ans (1998-2015) n'a plus aucun représentant au conseil régional. Pour donner une "tribune" à la gauche, M. Estrosi, qui s'est nettement démarqué de la stratégie du "ni-ni" de Nicolas Sarkozy après sa victoire, a annoncé, la mise en place, en janvier, d'un "conseil territorial" avec un rôle consultatif.

