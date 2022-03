Paris (AFP). Burger King France a bouclé le rachat de Quick

Burger King France a annoncé jeudi à l'AFP avoir bouclé le rachat de Quick auprès de Qualium Investissement (groupe CDC), et entamera un plan de conversion des restaurants Quick sous la bannière américaine à partir de la fin du semestre 2016 et jusqu'en 2020. "L'idée est de convertir le réseau Quick en Burger King. Ce rapprochement est une manière d'améliorer le développement, de réunir nos forces, d'éviter de faire une concurrence et aussi de nous redonner une puissance de feu", a annoncé à l'AFP Olivier Bertrand, PDG du groupe et actionnaire majoritaire de Burger King France.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire