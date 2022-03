Paris (AFP). Thomas Fabius sorti de 12 heures de garde à vue

Thomas Fabius a passé douze heures en garde à vue mardi et son luxueux appartement parisien a été perquisitionné, les enquêteurs s'intéressant au train de vie du fils du ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius. M. Fabius "est ressorti libre après douze heures d'audition" dans les locaux de l'Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) de la direction centrale de la police judiciaire, a déclaré son avocat Me Cyril Bonan, dans un communiqué diffusé peu avant 01H00 dans la nuit de mardi à mercredi. Il devrait être entendu par un juge "dans les semaines qui viennent". Le parquet de Paris a ouvert en 2013 une information judiciaire pour faux, escroquerie et blanchiment, confiée aux juges d'instruction René Cros et Roger Le Loire, visant le fils du chef de la diplomatie française. Les enquêteurs s'intéressent à d'importants mouvements de fonds qui pourraient avoir transité sur les comptes de Thomas Fabius et à l'acquisition d'un appartement en 2012 pour sept millions d'euros. Cette transaction avait fait l'objet d'un signalement de la cellule antiblanchiment de Bercy, Tracfin. L'appartement de près de 300 m2, situé boulevard Saint-Germain en plein coeur de Paris, a été perquisitionné mardi matin. C'est la première fois que Thomas Fabius, 34 ans, est entendu dans cette affaire. "Cela fait quatre ans qu'il attendait ce moment", a affirmé son avocat, ajoutant que son client avait "pu s'expliquer de manière complète et détaillée", "déterminé à faire reconnaître son innocence et à mettre fin à quatre ans de mises en cause injustifiées". Concernant son appartement, Thomas Fabius, client assidu des casinos, "a toujours assuré que ce bien était en partie financé par des gains issus du jeu et en partie par un emprunt bancaire", selon une source proche du dossier. L'enquête avait démarré fin 2011 par une plainte de la Société générale qui l'accusait d'avoir édité un faux mail alors qu'il se trouvait au Maroc. "D'après cette plainte, le courriel avait été prétendument rédigé par son conseiller bancaire et laissait croire à un casino marocain que Thomas Fabius allait être prochainement destinataire de 200.000 euros", selon une source proche de l'enquête. - Mandat d'arrêt aux Etats-Unis - Thomas Fabius est également visé par un mandat d'arrêt délivré fin octobre par le procureur du Nevada aux États-Unis. Il est accusé d'avoir rédigé des chèques en bois d'un montant total de plus de 3,5 millions de dollars (3,2 millions d'euros) dans plusieurs casinos de Las Vegas, à la mi-2012. Selon le procureur du Nevada, Thomas Fabius semble avoir été pris d'une frénésie d'achat de jetons et de plaques de casino, rédigeant des chèques à répétition. Utilisant un chéquier de la banque italienne Banca Monte dei Paschi di Siena, il avait notamment libellé trois chèques à l'ordre de l'hôtel de luxe-casino The Palazzo, dont un d'un million de dollars, d'après le procureur américain. "Il assure qu'il ne s'agit pas de chèques, mais de reconnaissances de dettes rédigées sur papier libre et qui ont valeur de bon à payer", selon la source proche du dossier. Il risque en tous cas de se faire interpeller s'il se rend aux Etats-Unis. Thomas Fabius avait déjà eu des ennuis judiciaires en France en 2009 quand une association autour d?un projet de carte de paiement à puce pour l'Afrique avait tourné court. Un entrepreneur avait porté plainte contre lui et il avait reconnu en juin 2011 avoir "détourné des fonds à hauteur de 90.000 euros" lors d'une procédure de plaider-coupable. Il avait été condamné à une amende de 15.000 euros dont 10.000 avec sursis.

