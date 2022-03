Paris (AFP). Ile-de-France: Valérie Pécresse (droite) l'emporte devant Claude Bartolone (PS)

L'ex-ministre Valérie Pécresse (droite) l'emporte en Ile-de-France face au président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone (PS) au second tour des élections régionales, selon les estimations de quatre instituts de sondage. Elle obtient entre 43,2% et 44% des voix, tandis que Claude Bartolone réalise un score entre 41,8% et 42,9%. Le candidat du FN est crédité de 13,9% à 14,2% par les quatre instituts (Ipsos-Sopra Steria, TNS-Sofres-Onepoint, Ifop-Fiducial et OpinionWay-B2S).

