Paris (AFP). Régionales en IDF: FN et PS-PRG à égalité, Pécresse (LR) en tête

La liste FN et celle PS-PRG conduite par Claude Bartolone feraient jeu égal avec 23% d'intentions de vote, dix points derrière celle de la droite de Valérie Pécresse, au premier tour des élections régionales en Ile-de-France, selon un sondage Odoxa publié jeudi. Si le premier tour avait lieu dimanche, 23% des personnes interrogées voteraient pour la liste Front National de Wallerand de Saint Just (+3 points) et le même nombre pour celle conduite par Claude Bartolone (-1), président de l'Assemblée nationale, soutenue par le PS et le PRG. Selon cette enquête réalisée pour BFMTV et Le Parisien/Aujourd'hui en France, la liste de Valérie Pécresse (Les Républicains-UDI-MoDem), ferait la course en tête avec 33% (-1) des voix. C'est le FN, avec trois points de plus que lors d'un précédent sondage le 4 octobre, qui progresse le plus après les attentats de Paris. Loin derrière : la liste Front de gauche de Pierre Laurent (inchangée à 8%), celle de Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan (4%, -3), celle d'Emmanuelle Cosse soutenue par EELV et CAP 21 (inchangée à 6%) et enfin celle de Lutte ouvrière conduite par Nathalie Arthaud (2%, +1). Au second tour, Valérie Pécresse, avec 40% (-1) devancerait de cinq points Claude Bartolone en recul de trois points à 35%, dans une triangulaire avec le FN qui atteindrait la barre symbolique des 25% (+4). Les attentats ont par ailleurs "bouleversé les attentes des électeurs" pour ces élections : la lutte contre le terrorisme "écrase toutes les autres préoccupations", avec 52% des deux réponses possibles, devant la sauvegarde et le développement de l'emploi (33%), ou l'amélioration des transports en commun (26%). Sondage réalisé par internet les 19 et 21 novembre auprès d'un échantillon de 1.000 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas.

