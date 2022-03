Hockey: Les Dragons de Rouen l'emportent face à Briançon

Le match commence plutôt mal pour les Rouennais qui encaissent deux premiers buts dans ce premier tiers temps par Toby Lafrance et Norbert Abramov mais les Dragons parviennent à revenir au score en moins d'une minute par François-Pierre Guenette et Olivier Labelle en fin de tiers 2-2.

Le deuxième tiers sera à sens unique pour les Jaunes et Noirs qui reprennent le large grâce à trois buts de Sacha Treille, Nicolas Arrossamena et Olivier Labelle.

Dans l'utlitime tiers temps, les Briançonnais reviennent dans la partie sur un fait rare: suite à une pénalité differée appelée contre les Diables Rouges, le gardien Dany Sabourin sort de ses cages pour etre remplacé par un joueur de champ avant que les visiteurs n'interceptent le palet et suite à une mauvaise passe deviée, le palet termine sa course dans le but laissé desert.

Les Briançonnais poussent et reduisent une nouvelle fois la marque par Robin Soudek 5-4. Les joueurs de Fabrice Lhenry tiennent bon et s'imposent finalement.

La suite se joue ce samedi 12 décembre, à Amiens.