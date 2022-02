Alençon : la nouvelle gare des bus entre en service le 4 janvier

Cette entrée en service s’accompagnera de plusieurs autres modifications :

L'actuelle gare d’échange de bus située Place de La Magdeleine va n'existera plus. La nouvelle sera mise en service place du Champ Perrier le 4 janvier 2016. Située face au parc urbain de la Providence et reliée par une passerelle piétonne, la nouvelle gare d’échange de bus sera moderne, confortable et accessible : quais ouverts, espace d’accueil, point-vente. Cet équipement va en outre élargir le périmètre du centre-ville, avec une plus grande desserte du quartier de Montsort.

Les arrêts de bus actuellement situés place de La Magdeleine seront donc déplacés, mais les bus qui les desservent jusqu'à fin décembre s’arrêteront aux mêmes horaires sur la place du Champ Perrier.

Les arrêts de la rue De Lattre de Tassigny seront supprimés. En revanche, de nouveaux arrêts seront installés :

• 2 arrêts à la Halle au Blé,

• 2 arrêts Grande Rue,

• 2 arrêts au Plénitre.

L’arrêt Pont Neuf, actuellement situé rue du Pont Neuf, sera déplacé rue De Lattre de Tassigny.

L’agence commerciale Alto sera quant à elle transférée du Jardin d’Ozé vers la place du Champ Perrier ,à compter du 11 janvier 2016.

Enfin, à compter du 4 janvier, les bus desserviront également la zone commerciale des Portes de Bretagne.