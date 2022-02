Hockey: Les Dragons de Rouen s'offrent une nouvelle finale !

Après un titre lors de trophée des champions, une qualification en finale de Coupe de la Ligue face à Gap et une qualification en finale de la Continental Cup qui se déroulera sur l'Ile Lacroix du 8 au 10 janvier, les Rouennais iront disputer la finale de la Coupe de France à l'Hotel Accor Arena, le nouveau Bercy flambant neuf.



Le match commence plûtot bien pour les Rouennais qui ouvrent la marque à la 3ème minute sur la première supériorité du match par François-Pierre Guenette d'un bon lancer du poignet en pleine lucarne. Le jeu est légèrement à l'avantage des Rouennais qui frappent la barre à quatre minutes du terme du premier tiers temps.



Il faut attendre la 18ème minute pour voir Jason Krog donner le break aux Normands sur un tir frappé légèrement excentré tellement soudain et puissant qu'il trompe complétement le portier angevin. A la fin du premier tiers, les Jaunes et Noirs mènent 2-0.



Après la pause, le jeu s'équilibre et les Angevins ne parviennent pas à revenir dans la partie grâce à un Dany Sabourin appliqué devant le filet rouennais. Après seize minutes dans ce tiers, un palet perdu à la bleue des Angevins voit Marc-André Thinel filer seul face au gardien et glisse le palet entre ses jambières pour le 3-0.



Dans le dernier tiers temps, Rouen continue d'assommer son adversaire par un 4ème but sur un tir de Sacha Treille et un rebond converti par son frère Yorick. C'est Nicolas Arrossamena qui viendra terminer cette soirée avec sur son but une assistance de Dustin Whitecotton pour son dernier match sous le maillot des Dragons.



Les joueurs de Fabrice Lhenry se qualifient donc pour la finale de la Coupe de France dimanche 3 janvier face aux Brûleurs de loups de Grenoble qui ont remporté la victoire dans l'autre demi-finale face à Dijon 4-0.



Dustin Whitecotton: "Il y avait beaucoup d'émotions ce soir. Je suis content qu'on ait reussi à se qualifier pour la finale de la Coupe de France. C'était une super experience pour moi. C'est une belle organisation, une belle équipe, des gars vraiment bien, je leur souhaite de reussir cette saison et les supporters sont vraiment super, ils nous supportent chaque soir."



Nicolas Arrossamena: "Suite à la défaite de vendredi dernier, on voulait aller la chercher. Pour Dustin, je perds un bon coéquipier sur ma ligne, c'est quelqu'un que j'apreciais beaucoup et ce soir je suis un peu triste car il va partir mais bon c'est la vie, on voulait vraiment lui offrir cette dernière victoire pour nous permettre d'aller a Bercy. On est dans toutes les finales, on veut écrire une grosse page de l'histoire du hockey rouennais."



Olivier Dame-Malka: " A Angers, on a fait quelques petites erreurs. Ce soir, on avait envie de ne faire aucune erreur défensive, ça va nous remonter le moral pour les prochaines échéances. Bercy, il y a des gars qui m'en ont parlé. C'est absolument incroyable, une très bonne experience, les frissons avant le match, nous on donnera notre maximum pour tout gagner, on est sur la bonne route."



Fabrice Lhenry: "On avait deja fait une belle prestation à Angers mais ce soir, à part un peu le deuxième tiers ou ils sont revenus très fort, on mérite notre place en finale. Je suis très fier du résultat mais aussi surtout de ne pas avoir pris de but contre une équipe qui a de bonnes opportunités devant. On est rentré tres bien dans le match. On gagnait toutes les batailles. Tout le monde a bien travaillé. Les trois jours de repos nous ont bien aidés avec tous les matchs qu'on avait eu ces temps-ci. On avait tous à coeur d'offrir cette victoire à Dustin pour peut-être son dernier match de sa carrière. C'était vraiment un très bon joueur et un excellent leader dans le vestiaire. Malgré l'enchaînement des matchs, c'est un groupe qui vient bien ensemble, malgré la défaite, lundi ils étaient tous concernés à l'entraînement, c'est important pour la suite."



Prochain match vendredi 11 décembre face à Briançon en Ligue Magnus.