Strasbourg (AFP). Grand Est: Le compte n'y est pas pour un retrait officiel de la liste Masseret

Les partisans d'un retrait de la liste PS dans le Grand Est ne sont pas parvenus à réunir plus de la moitié des 189 colistiers, a annoncé leur chef de file dans le Bas-Rhin Anne-Pernelle Richardot, en appelant Jean-Pierre Masseret à renoncer à se maintenir au second tour. Sur les 189 colistiers du candidat, seuls 71 désistements "ont été enregistrés officiellement dans les délais par la préfecture", et "le compte n'y est pas", a précisé Mme Richardot, numéro un de la liste Masseret dans le Bas-Rhin. "Nous avons, nous, plus de 90 candidats socialistes qui nous ont signifié qu'ils souhaitaient se retirer des listes", a-t-elle précisé. Elle a dans la foulée demandé que Jean-Pierre Masseret, "en son âme et conscience, entende l'appel des candidats socialistes" qui "lui demandent de retirer sa liste de manière à ne pas laisser les clefs de cette grande région à l'extrême droite". Ce dernier a prévu de s'exprimer lors d'un point de presse à 19H00 à son QG de Maizières-lès-Metz. Il pourrait à cette occasion annoncer s'il se maintient ou pas au second tour.

