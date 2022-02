Pretoria (AFP). Libération sous caution de Pistorius après sa condamnation pour meurtre

La justice sud-africaine a ordonné mardi la libération sous caution du champion paralympique Oscar Pistorius, après sa condamnation en appel la semaine dernière pour le meurtre de sa petite amie en 2013. Pistorius, qui n'est pas encore fixé sur sa peine, est "libéré sous caution, la caution étant fixée à 10.000 rands" (690 dollars), a annoncé le juge Aubrey Ledwaba à la Haute Cour de Pretoria. Sa libération sous caution est assortie de plusieurs conditions, dont l'assignation à résidence chez son oncle à Pretoria, avec autorisation de sortie entre 07h00 et midi dans un rayon de 20 kilomètres de la maison. Il sera aussi soumis à un contrôle électronique et doit remettre à la justice son passeport, a précisé le juge. "Dans la mesure où il s'est présenté devant le tribunal, il a prouvé qu'il n'y avait pas de risque qu'il s'échappe", a expliqué le juge pour justifier sa décision. "La prochaine audience est fixée au 16 avril 2016", a-t-il encore dit. Pistorius, en costume cravate noir et chemise blanche, a accueilli la décision du juge, debout, les mains croisés derrière son dos. En première instance, le sextuple médaillé d'or âgé de 29 ans avait été reconnu coupable d'"homicide involontaire" et condamné à 5 ans de prison. Mais jeudi dernier, la Cour suprême d'appel a modifié le verdict, requalifiant le crime de meurtre, passible d'au moins 15 ans de prison. Pistorius attend désormais d'être fixé sur sa nouvelle peine. Désormais considéré comme un meurtrier, il devait nécessairement faire une demande de libération sous caution pour avoir une chance d'échapper à la prison en attendant que sa nouvelle peine soit prononcée. Pistorius purge actuellement sa peine de 5 ans de prison en résidence surveillée dans la propriété de son oncle.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire