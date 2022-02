Cité du Vatican (AFP). Le Jubilé de la miséricorde du pape François s'ouvre à Rome

Le pape François inaugure mardi, en ouvrant la Porte sainte de la basilique Saint-Pierre, le "Jubilé de la miséricorde", temps fort de son pontificat, sur fond de mesures de sécurité sans précédent A 09h30 locales (08h30 GMT), François devait prononcer la formule en latin qui inaugure depuis 700 ans les Jubilés: "Aperite mihi Porta Iustitiae" ("Ouvrez-moi les portes de la justice"). La Porte sainte, murée en temps ordinaire, sera alors ouverte, une cérémonie retransmise en direct et en mondovision. Une longue procession de cardinaux, évêques, prêtres, religieux, religieuses et laïcs se dirigera ensuite vers la tombe de l'apôtre Pierre, fondateur de l'Eglise. Après une messe sur la place Saint-Pierre, François prononcera la prière de l'Angelus. Le soir, à 19h00 (18h00 GMT), sur la façade et le dôme de la basilique tout illuminés, des oeuvres de photographes comme le Brésilien Sebastiao Salgado ou le Français Yann Arthus-Bertrand, seront projetées. Elles illustreront la beauté de la nature, mais aussi les drames de l'humanité, à commencer par les changements climatiques, au moment où se tient à Paris la conférence sur le climat. - Année sainte "extraordinaire" - Cette Année sainte, 15 ans après le Jubilé de l'An 2000 du pape Jean Paul II, est une Année sainte "extraordinaire", contrairement aux "ordinaires" qui ont lieu en principe tous les 25 ans. Ce Jubilé a été fortement voulu par Jorge Bergoglio, à 50 ans de la fin du Concile Vatican II, pour souligner l'importance de la "miséricorde" de Dieu, mot clé de son pontificat. Moment important pour 1,2 milliard de catholiques, il durera jusqu'au 20 novembre prochain, et illustre la volonté de François d'une ouverture de l'Eglise catholique. Pas moins de 21 célébrations sont prévues, avec des accents sur des groupes divers - familles, Curie romaine, jeunes, bénévoles, diacres, prêtres, malades et handicapés, catéchistes, détenus, etc. En septembre, la probable canonisation de Mère Teresa devrait être un autre temps fort de cette année sainte. La venue attendue de millions de pèlerins pose aussi la question aigüe de la sécurité de ce "premier Jubilé aux temps de l'organisation Etat islamique (EI)", selon l'expression des autorités italiennes. La présence des carabiniers, de la police et de l'armée s'est faite omniprésente dès samedi autour du Vatican. "Il n'y pas d'alarme spécifique" mais "un contexte préoccupant", a encore rappelé lundi le préfet de Rome Franco Gabrielli, en charge de la sécurité du Jubilé. Selon lui, 50.000 fidèles sont attendus mardi sur la place Saint-Pierre. - Zone rouge - Tout le quartier est zone rouge, avec des rues barrées, des patrouilles de police et de l'armée. Les nombreux vendeurs et guides amateurs n'auront pas droit de cité. Dès après l'Angélus, les pèlerins pourront eux-mêmes commencer à franchir la Porte sainte. Selon la tradition de l'Eglise, franchir une telle porte permet aux catholiques de recevoir l'"indulgence plénière" pour le pardon de leurs fautes. Cinq jours plus tard, le 13 décembre, pour la première fois, d'autres Portes saintes seront ouvertes dans les différentes cathédrales du monde, en même temps que dans la cathédrale de l'évêque de Rome, Saint-Jean de Latran. Il y a d'autres innovations dans ce Jubilé: tous les prêtres dans le monde entier pourront pardonner le péché de l'avortement, qui entraîne l'excommunication. Un énorme dispositif a été mis en place par le Vatican: centre d'accueil des pèlerins, billets gratuits pour le pèlerinage, délivrance des attestations de participation, volontaires

