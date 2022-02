Lille (AFP). Nord/Pas-de-Calais/Picardie: un duel face à Bertrand n'inquiète pas Marine Le Pen

La présidente du Front national, Marine Le Pen, dont la liste est arrivée largement en tête au premier tour, a déclaré dimanche qu'un duel au second tour face à Xavier Bertrand (Les Républicains) ne l'inquiétait pas. "Rien ne m'inquiète. La situation sera évidemment plus compliquée que si on avait respecté la démocratie", a-t-elle déclaré à France 3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie, prenant acte des déclarations du Numéro 1 du PS, Jean-Christophe Cambadélis, annonçant le retrait de la liste PS pour le second tour. Elle réagissait cependant avant la confirmation de ce retrait par Pierre de Saintignon lui-même. "La tête de liste du PS demande à ses électeurs de se faire hara-kiri et de voter pour quelqu'un qui a affirmé pendant toute sa campagne que la région était dirigée par une bande de feignasses", a-t-elle ainsi lancé. Xavier Bertrand a fait campagne sur le thème "remettre la région au travail". "Ils ont décidé de s'allier, c'est la bipolarisation!", a encore affirmé la présidente du FN, dont la liste serait entre 40,5% et 41% selon les estimations.

