Paris (AFP). Paca: Marion Maréchal-Le Pen salue un score absolument historique

Marion Maréchal Le Pen, la candidate Front national aux régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est arrivée largement en tête dimanche au premier tour, a jugé sur TF1 qu'il s'agissait là d'un "score absolument historique". "Nous sommes extraordinairement heureux de ce score qui nous honore et nous oblige à la fois", a poursuivi la nièce de Marine Le Pen qui a obtenu entre 40,9% à 41,9% des voix devant la droite et le PS, ajoutant qu"un grand vent d'espoir et de changement [avait] soufflé sur la région Paca". Plus tôt dans la soirée, Marion Maréchal-Le Pen s'était déjà félicitée de son score en lançant sur Twitter "42% ! Merci !" "C'est la République qui a donné une leçon aux vieux représentants d'un système extraordinairement méprisant qui n'ont eu de cesse d'ignorer les souffrances, les attentes, les aspirations des Français", a expliqué la candidate FN. Selon elle, ses deux adversaires "se prennent un retour de bâton à travers une nouvelle génération politique qui émerge et qui distance de très loin ceux qui ont fait la politique, à droite comme à gauche, depuis maintenant 40 ans, et qui ont échoué partout". "Quand bien même la gauche se désisterait ou serait en tractations () je suis convainue que nous pourrions gagner même en duel", a-t-elle ajouté. La liste FN de Marion Maréchal-Le Pen (FN) est arrivée largement en tête en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec 40,9% à 41,9% des voix, devant celles de droite de Christian Estrosi (24 à 26%) et du PS Christophe Castaner (15,8 à 17,7%), selon les estimations de trois instituts de sondage, affinées au cours de la soirée.

