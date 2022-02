Washington (AFP). Obama: Nous ne nous laisserons pas terroriser

Le président des Etats-Unis a assuré samedi que son pays ne se laisserait pas "terroriser" après la fusillade meurtrière de San Bernardino, en Californie, pour laquelle le FBI privilégie désormais la piste terroriste. "Nous sommes Américains. Nous défendrons nos valeurs, celles d'un société ouverte et libre. Nous sommes forts. Nous sommes résistants. Et nous ne nous laisserons pas terroriser", déclare M. Obama dans son allocution hebdomadaire diffusée par la Maison Blanche. Selon les enquêteurs du FBI, la tuerie de mercredi, qui a fait 14 morts, avait été minutieusement préparée. Rien n'indique cependant à ce stade que le couple qui a mené l'attaque - Tashfeen Malik et Syed Farook - ait fait partie d'un large groupe organisé ou d'une "cellule". "Il est tout à fait possible que ces deux assaillants aient été radicalisés. Si c'était le cas, cela illustrerait la menace sur laquelle nous nous concentrons depuis des années: le danger de gens qui succombent à des idéologies extrémistes violentes", souligne M. Obama. "Nous savons que l'organisation Etat islamique (EI) et d'autres groupes encouragent activement - à travers le monde et dans notre pays - des gens à commettre des actes terribles, souvent en loups solitaires", poursuit le président américain. Appelant tous les Américains à l'unité, il juge que celle-ci est la meilleure réponse possible pour "honorer les vies perdues à San Bernardino" et "envoyer un message" à ceux qui veulent s'en prendre aux Etats-Unis.

