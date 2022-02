Los Angeles (AFP). Tuerie de San Bernardino: la police dévoile l'identité des victimes

Les autorités ont dévoilé jeudi l'identité des 14 personnes, âgées de 26 à 60 ans, abattues à San Bernardino mercredi par l'un de leurs collègues, Syed Farook et sa femme Tashfeen Malik. Aurora Godoy, 26 ans et originaire de San Jacinto en Californie (ouest des Etats-Unis), était la plus jeune, et Isaac Amanios, 60 ans, le plus âgé, parmi les six femmes et huit hommes qui ont perdu la vie lors de la pire tuerie aux Etats-Unis en trois ans. La plupart étaient originaires de petites villes de Californie, mais Shannon Johnson, 45 ans, venait de Los Angeles, la deuxième ville américaine, située à une heure de San Bernardino, ville de 200.000 habitants. "Cette fusillade est une immense tragédie personnelle pour la famille, les amis, les collègues des victimes ainsi que pour les personnes qui ont fait partie des services d'urgence", a commenté le shérif du comté de San Bernardino John McMahon, cité dans un communiqué. 21 personnes ont également été blessées, certaines se trouvant encore jeudi dans un état critique, lorsque le couple de tueurs a ouvert le feu au fusil d'assaut dans un déjeuner de Noël pour les services de santé de San Bernardino, où Syed Farook était employé comme inspecteur sanitaire de restaurants.

