Aujourd'hui à l'occasion des 30 ans de la disparition de Bob Marley, Tendance Ouest passe en mode reggae et rend hommage au chanteur au plus de 200 millions d'albums vendus. Retrouvez chaque heure un hit de Bob Marley sur Tendance Ouest et repartez avec le livre – Bob Marley, les secrets de toutes ses chansons, de 1962 à 1981 » aux éditions Hors-Collection.





