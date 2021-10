Journée hommage à Bob Marley

CD :



Bob Marley & The Wailers, Live Forever

Sortie mars 2011

Live Forever, dernier concert enregistré de l'artiste il y a 30 ans, reprend les plus grands standards de l'artiste et se clôt sur l'hymne Get Up Stand up.

Universal

Livres :

David Burnett, Rasta Rebel - Bob Marley, un portrait intime

Sortie avril 2011

Le photojournaliste David Burnett fut envoyé en 1976 en Jamaïque. Il photographie pour la première fois Bob Marley en 1976, et le suit dans sa tournée européenne Exodus l'année suivante. Cet album hommage offre des clichés de l'artiste sur scène, en répétition, dans l'intimité ou en train de jouer au football.

Fetjaine

24,90 euros

Maureen Sheridan, Bob Marley, les secrets de toutes ses chansons 1962-1981

Sortie avril 2011

Cet ouvrage décrit le contexte politique et social, les sources d'inspiration, la composition, les séances d'enregistrement des chansons de Bob Marley.

Hors Collection

12,90 euros

Bob Marley, La sagesse et l'espoir

Sortie mai 2011

Ce livre propose des interviews inédites de Bob Marley et des photographies du musicien jamais publiées. Il est préfacé par sa fille aînée, Cedella Marley.

Michel Lafon

7,95 euros

Rééditions :

Francis Dordor, Bob Marley, Destin d'une âme rebelle

Sortie mai 2011

Francis Dordor, ancien rédacteur en chef de Best, chroniqueur à Libération, et actuellement aux Inrockuptibles, fut l'un des premiers Français à s'intéresser au reggae et à la Jamaïque. Sa biographie de Bob Marley mêle son regard de spécialiste aux annecdotes personnelles. Il s'interroge aussi sur le mythe Marley, encore très présent de nos jours. Cette nouvelle édition augmentée paraît à l'occasion des 30 ans de la mort de Bob Marley.

Flammarion

21,90 euros

Rita Marley, Ma vie avec Bob Marley, no woman no cry

Sortie mai 2011

Rita Marley, la femme qui accompagna Bob Marley jusqu'à sa mort, raconte leur 15 ans de vie commune, de leur rencontre dans un ghetto de la Jamaïque, à ce jour de mai 1981, où il meurt d'un cancer dans les bras de Rita. Celle-ci relate aussi des épisodes douloureux de leur relation ; des débuts difficiles où Rita doit enchaîner les petits boulots, les liaisons de Bob Marley avec ses maîtresses.

City Editions

17,10 euros