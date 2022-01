La carrière de Bob Marley au cinéma à partir de mercredi

Expert du documentaire, doublement oscarisé dans ce registre, le réalisateur britannique Kevin Macdonald a dirigé le film avec la collaboration inédite des héritiers du chanteur, devenu indissociable de l'évocation de la Jamaïque et du reggae.

L'homme derrière Mon meilleur ennemi et Le Dernier roi d'Ecosse a pris les commandes d'un projet qui a intéressé Martin Scorsese puis Jonathan Demme. Le film entend percer le mystère Bob Marley, décédé au sommet de sa gloire en 1981, des suites d'un cancer.

Sans fard et avec de nombreux témoignages de proches, Marley entend expliquer la construction de la personnalité du chanteur, marqué par une tentative d'assassinat en 1976, un amour immodéré des femmes ainsi que sa qualité de métis, déterminante lors de son enfance jamaïcaine.

"J'ai lu énormément, vu quantité de films. Pourtant à chaque fois, j'avais le sentiment que Bob Marley restait un inconnu. Qu'au fond, malgré toute l'attention qu'il générait, j'ignorais toujours qui était réellement cet homme. Mon but, avec ce film, était de me rapprocher au plus près de qui il était, de l'homme en chair et en os", déclare le cinéaste, comme une promesse destinée à ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur l'interprète de No Woman No Cry ou Redemption Song.