Hockey: les Dragons de Rouen s'inclinent contre Dijon

La soirée aurait pu bien commencer pour les Jaunes et Noirs. En confiance après leur deux précedentes victoires dont celle mardi 24 novembre sur ces mêmes Dijonnais en demi-finale de Coupe de la Ligue, c'est eux qui inscrivent un premier but mais refusé pour crosse haute. Le premier tiers se termine sans but mais sur une nette domination rouennaise.

C'est au cours du 2ème tiers temps que la machine va s'enrailler coté Normand. Si le jeu semble s'équilibrer quelque peu, ce sont les Dijonnais qui inscrivent le premier but par Marek Maslonka au bout de quatre minutes de jeu. Les joueurs de Fabrice Lhenry, qui ont accumulé les matchs ces derniers jours, ne semblent pas être en mesure de répondre au défi physique et encaissent trois nouveaux buts dans ce tiers temps par Yanick Riendeau et Jared Brown par deux fois.

A 4-0, les choses deviennent compliquées pour les Rouennais qui relancent tout de même un peu le match avec la réduction du score de Marc-André Thinel.

Le dernier tiers sera à l'image des deux premiers. Marek Maslonka et Brian Mc Millin inscriront deux nouveaux buts en début de tiers pour sceller le sort du match. Malgré plusieurs supériorités numériques, les Rouennais ne parviendront jamais à revenir dans la partie.

Fabrice Lhenry: "C'est une grosse déception, on a eu plusieurs occasions de buts et on est sorti sans but. De la fatigue physique je ne pense pas, mais de la fatigue psycologique oui, il n'y avait pas d'entousiasme, pas de réactions, pas assez d'envie. On aurait pu joueur 120 minutes on aurait pas marqué non plus, ça arrive des fois. C'est un échec collectif. le plus important c'est de rebondir le plus vite possible. On va les rejouer mardi et il faudra montrer un autre visage. Il faut se servir de ça pour grandir. Il y a de grosses écheances à venir."

Au classement, les Rouennais perdent de nouveau la première place au profit d'Epinal qui passe leader à un point devant les Dragons qui ont toujours un match de plus à disputer.

Les Dragons de Rouen disputeront leur prochain match mardi 1er décembre, encore contre Dijon, pour la demi-finale retour de la Coupe de la Ligue.