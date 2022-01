Ils se rencontrent et se marient grâce à un bug sur Facebook

Schuler et Celeste, mari et femme depuis le mois de juin, grâce à un bug sur Facebook.

En 2009, le jeune homme, originaire de l’Arkansas aux Etats-Unis tente de se connecter à Facebook avec son smartphone. Mais au moment où se fait la liaison, un bug sur la plateforme informatique du réseau social provoque une connection sur la session de quelqu’un d’autre, celle de Celeste, qui vit à 1700 km de distance.



« J’ai dû poster plusieurs messages pour comprendre que je n’étais pas connecté sur mon compte. En fait, c’était le compte d’une charmante jeune femme qui s’appelle Celeste. Elle et moi ne nous étions jamais rencontrés, n’avions jamais vécu dans la même région, n’avions pas d’amis en commun dans la vraie vie ou en ligne, et ne partagions même pas les mêmes centres d’intérêt sur Facebook », a t-il déclaré.



Il n'est jamais parvenu à se déconnecter du compte de Celeste. Ils se sont alors échangé des messages sur le compte de la jeune femme : « Je suis Celeste » « Je ne suis pas Celeste ».

« En ligne, nous sommes devenus des amis proches ». Ils finissent par se rencontrer réellement en juin 2013, et ils ne se sont plus quittés. Ils se marièrent en Juin 2014. « J’ai trouvé ma partenaire, ma meilleure amie et mon grand amour grâce à un simple bug sur un réseau social » conclut-il.