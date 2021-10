Volley : Caen tire un bilan positif malgré la non-montée

« On n'a pas eu de bol », constate la capitaine Elise Cotelle. Caen ne pouvait rien faire contre Calais, dont la plus modeste des joueuses évoluait tout simplement en Nationale 1 la saison prochaine. Cela atténue les regrets, pas la frustration. « Dans la plupart des autres poules, on aurait terminé facilement premier, assure l'entraîneur caennais Thibaut Gosselin. Là, on s'est bagarré pendant huit mois contre notre poule et les six autres (les deux meilleurs deuxièmes de toutes les poules montaient en N2, ndlr). C'est dur mais c'est formateur. »

Rien à faire contre Calais

Avec cinq défaites, dont une pour du beurre samedi 30 avril contre Asnières (1-3), pour dix-sept victoires, Caen dresse un bilan néanmoins « très positif » de son expérience. Une seule rencontre continue de faire bouillir le paisible coach caennais, celle concédée à domicile contre Charenton quand deux joueuses majeures étaient parties à la montagne. « En 22 matchs, j'ai vu une fausse note et demi (en comptant la défaite contre Asnières, ndlr). Ce n'est pas mal », juge Thibaut Gosselin. Contre les réserves de Calais et Harnes, lors des trois autres revers, la qualité de l'opposition atténue la déception.

Favorite pour 2011/2012

Thibaut Gosselin préfère retenir les satisfactions, au premier rang desquelles figure en meilleure place la progression observée tout au long de la saison. Hésitant à l'entame de l'exercice, Caen s'est affirmé jusqu'à proposer une qualité de jeu largement en phase avec son ambition. « Un collectif s'est mis en place, apprécie Elise Cotelle. C'est d'autant plus encourageant que la plupart des joueuses sont jeunes. » Sans Calais la saison prochaine, mais sans assurance non plus de rester dans la même poule géographique, les PTT seront les grandes favorites pour la montée. Leur effectif devrait peu évoluer. « On va prendre une semaine pour digérer puis préparer la suite », annonce Thibaut Gosselin.