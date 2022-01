Kuala Lumpur (AFP). Obama: aller à la COP21 à Paris pour montrer que le monde n'a pas peur

Le président américain Barack Obama a souligné dimanche qu'il participerait à la conférence sur le climat malgré les attentats meurtriers qui ont frappé Paris, appelant aux dirigeants de tous les pays à l'imiter pour montrer que le monde n'a pas peur des "terroristes". "Je crois qu'il est absolument vital que chaque pays, chaque dirigeant, envoie le message selon lequel la sauvagerie d'une poignée de tueurs n'empêchera pas le monde de s'atteler à des questions vitales", a-t-il déclaré à Kuala Lumpur. "En plus de pourchasser les terroristes, en plus de renseignements efficaces, en plus des frappes de missiles (.) l'outil le plus puissant dont nous disposons pour combattre" le groupe Etat islamique (EI) "est de dire que nous n'avons pas peur".

