Rennes (AFP). Les attentats de Paris ont provoqué une onde de choc en France

Les attentats qui ont frappé Paris vendredi 13 novembre ont généré dans toute la France une puissante onde de choc, d'émotion mais aussi de solidarité et de mobilisation, sans toutefois paralyser la vie quotidienne. Entamés souvent spontanément dès le weekend, plusieurs dizaines de rassemblements, d'ampleur parfois inédite eu égard à la taille de certaines agglomérations, se sont succédé toute la semaine dans les régions, en dépit de l'état d'urgence: 10.000 personnes à Toulouse, 5.000 à Strasbourg mais 5.000 également à Saint-Brieuc ou 3.000 personnes à Dinan (Côtes-d'Armor) sur un total de 10.000 habitants Dans certains villages comme Saint-Pierre-Eglise, dans la Manche, 600 personnes, sur les 1.700 habitants, se sont recueillies. Comme place de la République à Paris, hommes, femmes, enfants se sont retrouvés autour d'autels improvisés faits de bougies, de fleurs, de petits mots, de drapeaux tricolores ou de dessins d'enfants - 'Beaucoup d'amour'- Plusieurs centaines de lycéens du Mans ou de Chartres ont parcouru lundi les rues de leurs villes, enchainant les Marseillaise et les slogans "Pray for Paris!", touchants et spontanés. "Il va falloir beaucoup d'amour", clamait en lettres roses une feuille brandie par une jeune mancelle. Dans le même temps à Marseille, Rennes, ou Toulouse, malgré une météo clémente les deux jours suivant les attentats, restaurateurs et bistrotiers ont constaté une nette baisse de fréquentation. Et jeudi encore, à quelques encablures du Vieux-Port et de la Canebière à Marseille, Sydney Benichou contemplait sa terrasse quasiment déserte en ce milieu d?après-midi, évoquant une baisse de fréquentation de 50%. Dans le reste de la France, la fréquentation est progressivement revenue à la normale au fil de la semaine. Ainsi dès mardi, les terrasses du Capitole, à Toulouse, affichaient complet. Pour autant, dans certains commerces de Bordeaux, la journée de samedi 14 novembre a été "une des journées record de l'année", selon Christian Beaulme, président de l'association de commerçants du centre-ville. De même le centre-ville de Lyon était bondé: "on n?avait pas l'impression qu'il y avait eu un attentat la veille à Paris", souligne Laurent Duc, de l'Union des Métiers et des industries de l'Hôtellerie du Rhône (UMIH 69). Une partie des clients des centres commerciaux se sont-ils rabattus sur les commerces des centre-ville par sécurité, craignant que les grands centres commerciaux soient davantage des cibles d'attentats ? Dans les transports en commun, à Toulouse notamment, une baisse sensible de la fréquentation avait été constatée samedi (-23 %) et dimanche (-13 %). Elle est restée inférieure à la normale de 5% depuis le début de la semaine. A Lyon c'est une baisse de 10% qui a été observée, depuis le drame, sur l'ensemble du réseau. Certains membres des forces de l'ordre disent avoir ressenti, un peu à l'image de janvier dernier, une dose de bienveillance de la part de la population. Un petit mot gentil, un sourire sur le passage d'une patrouille sur un marché "On nous aime de nouveau", glisse un policier, à Bordeaux. En corollaire, une forme de sur-sollicitation de la police est apparue, avec des appels, des signalements, parfois nés d'une part de psychose dans le public: ici pour l'attitude jugée tout à coup "suspecte" d'un voisin de cinéma, là pour un sac oublié dans le tramway, là encore, une voiture garée près d'un lycée et immatriculée? en Belgique. - 'Fuck terrorism' - Sur le plan culturel, si certaines tournées ont été intégralement maintenues comme celle de la chanteuse soul Selah Sue -qui dès le samedi soir au Zenith de Nantes entamait son concert par un "Fuck terrorism!" tonitruant- , d'autres manifestations ont finalement été annulées. C'est le cas de la Fête des Lumières, à Lyon, qui illumine l'entrée du mois de décembre et attire quelque 3 millions de personnes. 10.000 personnes avaient signé une pétition sur internet pour sauver cette fête traditionnelle, transformée en une "journée d'hommage aux victimes", le 8 décembre. En revanche à Rennes, les organisateurs des Trans Musicales, prévues début décembre, n'envisagent pas de reculer. Le traditionnel marché de Noël de Strasbourg, fréquenté chaque année par quelque deux millions de personnes, est maintenu. "Il y a déjà eu quelques annulations (de réservation d'hôtels, ndlr) pour le marché de Noël mais () c'est de l'ordre de 5 à 10%. () Ce n'est pas dramatique pour l'instant", explique Roger Sengel, président du groupement des restaurateurs hôteliers d'Alsace. Presque aussi réputé, le marché de Noël de Colmar (1,2 million de visiteurs) ouvrira comme prévu vendredi avec des effectifs policiers et militaires renforcés. Pour le traditionnel lancement du Beaujolais nouveau sur la place des Terreaux à Lyon, devant l?hôtel de ville mercredi soir, la foule était moins nombreuse: 3.000 personnes au lieu des 4 à 5.000 les années passées. "Mais l'ambiance était bien plus chaleureuse et les gens discutaient plus entre eux", soulignait Jérémy Giroud, un des organisateur. "L'esprit était festif, avec le sentiment: +il faut que ça se fasse+ sinon c'est eux qui auront gagné", a ajouté ce viticulteur du Rhône.

