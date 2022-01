Paris (AFP). Citroën et Loeb : après 15 ans de victoires, la rupture

C'est l'histoire d'un joli mariage qui vient de se briser. Après près de quinze ans d'une collaboration ô combien prolifique, Citroën a décidé de se séparer de son icône Sébastien Loeb. Jeudi, la marque aux chevrons a annoncé son désengagement momentané du championnat du monde des rallyes WRC pour la saison 2016, afin dit-elle de mieux préparer 2017. Dans la foulée, le nonuple champion du monde des rallyes a annoncé, dans un communiqué à l'aigreur discrète, son départ de la marque avec laquelle il courait depuis deux saisons en WTCC, le Championnat du monde des voitures de tourisme. "J'ai été surpris lorsque j'ai appris que je ne continuerai pas à défendre les couleurs de Citroën Racing en 2016", s'est pudiquement indigné le Français sur son compte twitter. "Une page se tourne, une page importante de ma carrière, c'est certain. Mais je suis déjà tourné vers la suite et vers de nouveaux projets qui me passionnent au moins autant que le WTCC", a-t-il cependant estimé en évoquant sa participation au Dakar au volant d'une Peugeot, l'autre marque du groupe PSA. Il s'agit en réalité du transfert de l'année au sein du groupe automobile. Car Loeb avait incarné pendant plus de dix ans Citroën en rallye, avant de poursuivre en circuit depuis 2014. Le champion alsacien, très éclectique, ne découvre pas Peugeot pour autant : il avait déjà "flirté" avec elle et remporté la course de côte américaine de Pikes Peak en 2013, dans une 208 très spéciale. - "Ils le sortent comme des malpropres"- Loeb va désormais conjuguer avec le "Lion", qui l'avait annoncé mercredi, sa passion du sport automobile sous toutes ses formes. Bientôt viendra le Dakar, voire un autre rallye-raid en Chine ou au Maroc, courant 2016, et peut-être la préparation d'un autre projet sous les couleurs de Peugeot: le Rallycross, une discipline en plein essor, portant aussi le prestigieux label mondial de la FIA. Une discipline où Loeb n'irait pas pour faire de la figuration. Peugeot vient d'y conquérir le titre 2015 des équipes, avec le Team Hansen. Et les courses, qui se disputent sur un circuit mi-terre mi-asphalte, sont dominées depuis l'an dernier par le Norvégien Petter Solberg. L'ex-rival préféré de Loeb en Mondial des rallyes. Une chose est sûre, la manière utilisée par les responsables de Citroën, sur le fond et sur la forme, écarte tout retour possible de Loeb en rallye à partir de 2017. "Ils le sortent comme des malpropres, sans même un contrat d'ambassadeur pour la marque", relevait jeudi un proche du dossier. A 41 ans, le vainqueur de 78 rallyes dans une Citroën entre 2002 (Catalogne) et 2013 (Argentine) a encore l'embarras du choix car il est resté très populaire. Peugeot le sait et s'en réjouit. Mais Pour Citroën, l'aventure continuera sans lui. - Déjà en 2006 - La marque a annoncé son retour en WRC avec une équipe officielle après une année sabbatique en 2016, pendant laquelle des DS3 seront peut-être confiées à une écurie privée, pour l'espoir Stéphane Lefebvre ou le très expérimenté Kris Meeke. C'était déjà le cas en 2006 quand une année de transition avait permis à Loeb de conquérir son troisième titre mondial dans une Xsara engagée par l'écurie belge Kronos. "En 2017, l'apparition d'une nouvelle génération de voitures, annoncées comme très attractives, coïncidera avec notre nouvel engagement", a précisé la directrice générale de la marque, Linda Jackson. "Nous n'avons jamais caché notre intérêt pour la réglementation WRC 2017 et toute l'équipe est extrêmement motivée par ce nouveau défi", a ajouté Yves Matton, le directeur de Citroën Racing, qui souhaite "gérer efficacement" les ressources de la marque française. Pendant ce temps, en WTCC, deux Citroën C-Elysée seront confiées en 2016, pour boucler un programme de trois ans, à l'Argentin José Maria Lopez et au Français Yvan Muller, soit six titres mondiaux à eux deux. Mais pas à Loeb, qui disputera ses deux dernières courses dans une Citroën dans huit jours, en nocturne, sur le circuit de Losail (Qatar). Drôle d'ambiance

