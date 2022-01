Londres (AFP). Angleterre: la Marseillaise jouée ce week-end avant les matches du Championnat

La Marseillaise sera jouée ce week-end avant chacun des matches du Championnat d'Angleterre en solidarité avec les victimes des attentats de Paris, a annoncé jeudi le patron de la Premier League anglaise. "Etant donné notre proximité et la longue relation qui existe entre le Championnat d'Angleterre et la France, jouer la Marseillaise comme un acte de solidarité et de souvenir est la bonne chose à faire", a déclaré dans un communiqué le directeur général de la Premier League, Richard Scudamore.

