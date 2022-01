Londres (AFP). Amical Angleterre-France: la Marseillaise reprise en choeur à Wembley

La Marseillaise a été reprise en choeur par les spectateurs présents au stade de Wembley, mardi à Londres, pour le match amical Angleterre-France, en hommage aux victimes des attentats qui ont frappé Paris et Saint-Denis vendredi. Les paroles de l'hymne français ont défilé sur les écrans géants du stade londonien, dont l'arche géante était parée de bleu-blanc-rouge et le fronton orné de la devise de la France (Liberté-Egalité-Fraternité), quatre jours après les attaques terroristes qui ont visé plusieurs quartiers de Paris et le Stade de France (au moins 129 morts), pendant que les Bleus affrontaient l'Allemagne (2-0). Cette initiative a été prise par la presse britannique, The Sun et The Daily Mirror en tête, qui ont demandé aux spectateurs présents à Wembley d'apprendre les paroles de "la Marseillaise", publiée dans leurs pages. Pour cette rencontre qui n'aura jamais autant été amicale, toute l'Angleterre a mis de côté son antagonisme sportif vis-à-vis de la France, pour exprimer sa solidarité et transformer ce match de foot en un instant solennel de recueillement et de souvenir. Ainsi, en présence du Premier ministre britannique David Cameron, le protocole d'avant-match a exceptionnellement été modifié et l'hymne du pays-hôte, God Save The Queen, a été joué en premier. Avant les hymnes, le Prince William et les deux sélectionneurs Didier Deschamps et Roy Hodgson avaient déposé chacun une gerbe de fleurs sur le bord de la pelouse. Par la suite, une minute de silence a été observée, joueurs des deux équipes et arbitres mélangés autour du rond central. Les visages étaient particulièrement marqués, notamment celui de Lassana Diarra, endeuillé par la perte de sa cousine Asta Diakite. Chaque joueur portant un brassard noir, le match a pu enfin débuter.

