Londres (AFP). Angleterre-France: Diarra, sentinelle endeuillée mais debout

Endeuillé par le décès d'une cousine très proche, victime des attentats survenus à Paris, Lassana Diarra sera bien présent avec l'équipe de France pour le match amical en Angleterre mardi, comme un symbole fort, celui d'un pays qui veut rester debout. Depuis son rappel le mois dernier en sélection après cinq ans d'absence, Diarra est devenu le socle sur lequel repose désormais le milieu de terrain tricolore. Celui qui redonne tant de garantie de stabilité et de sérénité à Didier Deschamps, à sept mois d'un Euro dont le volet sécurité va faire la Une après les attaques autour du Stade de France. Mais ce statut de nouveau patron de l'entre-jeu s'est plus que jamais doublé ces dernières heures de celui de sage, depuis les évènements tragiques qui l'ont frappé en plein coeur, avec la perte de sa cousine, Asta Diakite, une des 129 victimes dénombrées selon le dernier bilan. Il y a d'abord eu ce message sobre, émouvant, que Diarra a posté sur les réseaux sociaux moins de 24 heures après la série d'attentats les plus meurtriers jamais perpétrés en France, dans lequel il a lui même annoncé ce décès. "C'est avec le coeur lourd que je prends la parole. Comme vous l'avez peut-être lu, j'ai été personnellement touché par ces attentats. Ma cousine Asta Diakite figure parmi les victimes de l'une des fusillades ayant eu lieu, comme des centaines d'autres Français innocents. Elle a été pour moi un repère, un soutien, une grande soeur". - Deuil - Alors qu'Antoine Griezmann a eu l'immense soulagement d'apprendre que sa soeur, présente au Bataclan, avait survécu à l'assaut terroriste qui a fait plus de 80 morts dans la salle de concert, Diarra doit lui vivre avec cette terrible disparition. Ce qui aurait pu le pousser à quitter le rassemblement. Mais le joueur de l'OM, âgé de 30 ans, a décidé de rester avec l'équipe de France, alors que la rencontre à Wembley contre l'Angleterre a été maintenue par la fédération française, son homologue anglaise se rangeant à la position tricolore. Une décision qui n'avait pas été du goût de tous les joueurs, conscients d'être passés près d'un drame effrayant vendredi au Stade de France, ciblé par trois attaques qui ont fait une victime et une quarantaine de blessés en dehors de l'enceinte où avaient vainement tenté de pénétrer trois terroristes. Alors que la difficulté majeure pour Didier Deschamps et son encadrement est de maintenir les joueurs concernés par ce match de foot, amical et donc d'autant plus dispensable aux yeux de certain d'entre-eux, la dignité dont fait preuve Diarra, par sa seule présence, a montré l'exemple, la voie à suivre. - Union sacrée - Ce choix, Georges-Kevin Nkoudou, qui a perdu une amie dans les attentats de Paris, l'a lui aussi fait en jouant et en marquant dimanche en Macédoine avec l'équipe de France Espoirs (2-2). "Même si le coeur n'y était pas mon but est pour toi", a twitté le Marseillais. Dans son message de samedi, Diarra ajoutait: "dans ce climat de terreur, il est important pour nous tous qui sommes représentants de notre pays et de sa diversité de prendre la parole et de rester unis face à une horreur qui n'a ni couleur ni religion". Pour l'équipe de France, cette union sacrée prendra forme mardi. Et qu'il tienne sa place d'entrée de match ou qu'il soit remplaçant, l'émotion sera extrêmement forte pour l'ancien joueur d'Arsenal et Chelsea, au moment où résonnera la Marseillaise, qui doit être reprise en choeur par 90.000 personnes dans un Wembley paré de bleu-blanc-rouge. Lundi matin, le compte twitter officiel de l'équipe de France postait un message, "Lass et les Bleus en partance pour Londres", illustré par une photo d'un joueur de dos, seul, sur le point de monter dans l'avion des Bleus. Diarra ne s'avancera pas seul, mais en tête de file d'une équipe de France qui fera pour un soir sien l'hymne du club de Liverpool: "You'll never walk alone" (Tu ne marcheras jamais seul).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire