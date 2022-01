Marseille (AFP). Marseille: un enseignant d'une école juive blessé à coups de couteau par trois hommes

Un professeur d'histoire d'une école juive de Marseille a été blessé à coups de couteau mercredi soir par trois hommes qui ont proféré des propos antisémites, a-t-on appris auprès du préfet de police des Bouches-du-Rhône. L'agression, qui n'a pas engagé le pronostic vital de l'enseignant, lui-même juif, a eu lieu vers 20H00 dans le 13e arrondissement de Marseille, a précisé Laurent Nunez, qui a souligné que de très importants moyens policiers avaient été déployés pour en retrouver les auteurs. Les agresseurs auraient été mis en fuite par l'arrivée d'une patrouille de police, a encore ajouté M. Nunez, qui a souligné avoir immédiatement informé le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. L'enseignant, qui portait une kippa, sortait du centre communautaire Yavné, qui comprend à la fois une école et une synagogue, quand il a été agressé, a-t-on encore précisé de source proche du dossier. Le 24 octobre, un homme avait agressé trois juifs, blessant l'un d'eux avec un couteau, près d'une synagogue marseillaise. L'agresseur, âgé d'une trentaine d'années et connu des services de police, s'en était pris à deux personnes, dont le rabbin, près de cette synagogue. Un troisième fidèle, qui tentait de s'interposer, avait alors été frappé à coups de couteau. L'agresseur avait proféré des propos antisémites, réitérés devant les policiers qui l'avaient interpellé. Il avait été arrêté quelque temps après les faits, fortement alcoolisé. Le 29 octobre, il a été placé sous mandat de dépôt et doit être jugé le 9 décembre.

