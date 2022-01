Miami (AFP). Climat: les dix premiers mois de l'année 2015 sont les plus chauds jamais enregistrés

Les dix premiers mois de l'année 2015 ont été les plus chauds jamais enregistrés, a annoncé mercredi l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA). Le mois dernier a également battu le record du mois d'octobre le plus chaud depuis le début des relevés de températures en 1880. A quelques semaines de la conférence sur le climat à Paris en décembre (COP21) ces dernières données montrent que 2015 est ainsi bien parti pour devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée. Cette année, seuls janvier et avril n'ont pas battu de records de température mensuelle à la surface du globe. Jusqu'à présent cette année, la température au-dessus des terres et à la surface des océans a été 0,86 degré Celsius au-dessus de la moyenne du XXe siècle. "La période de janvier à octobre a été la plus chaude de la période 1880-2015 et a battu le précédent record, établi l'an dernier, de 0,12°C", a précisé la NOAA. La COP21 doit se tenir au Bourget, au nord de Paris, du 30 novembre au 11 décembre. Elle a pour objectif de faire adopter à 195 pays, sous l'égide des Nations unies, un accord mondial visant à limiter le réchauffement de la planète à 2°C par rapport à l'ère pré-industrielle.

